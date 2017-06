Caballero ve una "pantomima" la reunión de Xunta y asociaciones sobre Illas Atlánticas, tras haber "ignorado" a Vigo

Etiquetas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado como una "pantomima" la reunión convocada para este jueves por la Consellería de Cultura en la ciudad, para informar a asociaciones y colectivos sobre la candidatura del Parque Nacional Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad.

En declaraciones a los medios, ha criticado la "convocatoria de emergencia" del conselleiro Román Rodríguez para hablar de "una candidatura clandestina que nació muerta, que no reúne los requisitos y que se hizo contra la voluntad de la ciudad" de Vigo.

Según ha incidido Abel Caballero, la ciudad "fue ignorada y no fue tenida en cuenta" cuando se elaboró la propuesta de la Xunta, sobre todo teniendo en cuenta que Vigo lleva cuatro años promoviendo su propia candidatura para las islas Cíes. "Después de cuatro años vienen y hacen la pantomima de convocar a las asociaciones. Pero si ya enviaron la petición, ¿qué hacen, si no hay consenso, si ellos lo reventaron?", ha preguntado.

Por otra parte, ha confirmado que la candidatura promovida por el gobierno local "continúa su andadura y va a llegar a buen puerto", y ha avanzado que el lema 'Cíes, Objetivo: Patrimonio de la Humanidad' se difundirá durante todos los actos de las fiestas de verano en la ciudad.

Finalmente, Caballero ha insistido en que, pese a ser el "alcalde de las Cíes", no conoce formalmente la candidatura promovida por la Xunta, y ha vuelto a pedir al gobierno autonómico que le remita toda la documentación, al tiempo que ha advertido: "No va a haber ninguna reunión (entre él y el conselleiro) hasta que no retiren esa candidatura".