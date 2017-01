El presidente del Sporting asegura que la historia del club "no tendría nada que ver" sin Abelardo

Etiquetas

El presidente del Sporting de Gijón, Javier Fernández, ha asegurado este miércoles que la historia del club asturiano "no tendría nada que ver" sin Abelardo Fernández, subrayando que la llegada del 'Pitu' supuso un "punto de inflexión tan fuerte" que sería "injusto" recordarlo por los últimos resultados que ha cosechado el equipo.

"La historia del club no tendría nada que ver sin él. Su llegada fue un punto de inflexión muy fuerte y sería injusto recordarlo no recordarlo. Han habido críticas muy duras, en el mundo del fútbol la memoria es muy corta. Cuando subimos al balcón del Ayuntamiento -ascenso a Primera División- era un héroe y ahora no entendemos que se haya convertido en otra persona -para la opinión pública-", dijo Fernández en rueda de prensa.

Así, destacó que el 'Pitu' "sigue siendo el mismo" y que "lo será de por vida". "Es un momento muy difícil para mí y para todo el club. Ha sido un mes difícil y emocional, en el que hemos intentado salvar esta situación, pero hemos alargado indebidamente algo que se había demostrado en diciembre", indicó.

"Tenemos que pedir disculpas porque creíamos que la recuperación era posible y porque pensábamos que todo esto tenía un margen de mejora instantánea", agregó al respecto.

Además, el mandatario explicó que el técnico gijonés ha demostrado una gran profesionalidad en los dos años y medio -llegó en mayo de 2014- que se ha hecho cargo de la entidad. "Llegó en un momento complicadísimo, con la responsabilidad que todo eso conllevaba. Mantuvo al equipo en Segunda y luego, con un récord de puntos, consiguió el ascenso, que no tendría significado sin él", recalcó.

Finalmente, deseó a Abelardo todos los "éxitos" posibles en el futuro y manifestó que la relación entre el club y él "va a ser eterna". "Abelardo ha trascendido más allá del primer equipo", sentenció Javier Fernández.