Sergio Ayala, de Ivonne Reyes: "Me aporta experiencia y tranquilidad"

Ivonne Reyes ha sido una de las grandes ausentes en la fiesta que organizó Gran Hermano VIP tras haber dado por finalizada su última edición.

La venezolana dejó solo ante los medios a su pareja, el joven concejal Sergio Ayala. Aunque algunos puedan pensar que Ivonne evitó ir porque esta noche está confirmada en Sábado Deluxe, su novio afirmó que la presentadora se encontraba agotada después de todo el día de trabajo que había tenido.

CHANCE: ¿Qué tal Sergio? ¿Donde te has dejado a Ivonne?

Sergio Ayala: Vengo solo porque Ivonne tiene mucho trabajo... lleva todo el día trabajando, así que vengo en representación de los dos.

CH: Con ella te llevaste el mejor premio.

S.A: Sí, me lleve el mejor premio de Gran Hermano que es el amor.

CH: ¿Qué te aporta Ivonne?

S.A: Me aporta experiencia y tranquilidad y con ella puedo hablar de todo. Nunca había estado con una mujer que me sacase tanta edad pero no lo noto porque yo soy muy maduro e Ivonne muy jovial. Además, ella hace deporte y se cuida, así que esta mejor que muchas de 20.

CH: ¿Cuánto tiempo lleváis?

S.A: Llevamos dos meses juntos y estamos muy bien y muy enamorados. Nuestros seguidores nos llaman 'Servonnes'.

CH: ¿Y qué tal con la familia de Ivonne?

S.A: Son estupendos y me han acogido como uno más. Con Alejandro muy bien pero no quiero hablar del menor.

CH: ¿Cómo está llevando Ivonne todo lo de Pepe Navarro y la demanda que interpuso su hija Andrea?

S.A: Como pareja apoyo a Ivonne con toda la situación que está pasando, pero la veo muy tranquila. De todos modos, en ese tema no me quiero meter.

CH: ¿Qué tal con los de tu partido político?

S.A: Los de mi partido me han apoyado antes y después. Los altos cargos me felicitaron por mi paso por el concurso, así que sigue todo igual que antes.