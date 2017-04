Nueva edición del Día del Pastel de Carne este miércoles

Etiquetas

El Ayuntamiento de Murcia convoca para este miércoles a los murcianos a celebrar una nueva edición del Día del Pastel de Carne, a partir de las 19.00 horas y por primera vez, en el Cuartel de Artillería.

Para la ocasión, se prepararán más de 10.000 pasteles, que serán repartidos a cuantos murcianos y turistas participen en este encuentro. Además, Estrella de Levante ofrecerá cerveza gratis a todos los asistentes.

Este miércoles también está previsto, con motivo de las Fiestas de Primavera de Murcia, un espectáculo de zarzuela y la actuación de las tunas.

Concretamente, la compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid bajo la dirección de Félix San Mateo presenta 'El huésped del Sevillano', de Jacinto Guerrero, a las 21.00 horas en el Teatro Romea.

En la Pérgola de San Basilio, a las 21.30 horas actúan la Tuna de la Asociación de Discapacitados 'Nuevo Horizonte', Tuna de la Facultad de Derecho de Murcia, Tuna de Ciencias Económicas y Empresariales de Murcia y Tuna de Magisterio de Murcia.

Para el jueves 20, entre otras actividades, está previsto el desfile 'Batalla de las Flores'. Será a las 17.00 horas y en él participan carrozas alegóricas a los festejos tradicionales de ls Fiestas de Primavera así como otros temas, todas ellas decoradas con flores naturales, teniendo como objeto exaltar la incomparable primavera murciana.

A su término, (en el tramo de Alfonso X desde el cruce con Avda. Gutiérrez Mellado hasta la Pza. Circular) reparto de las flores que adornan las carrozas y Gran traca de fuegos artificiales (en la Pza. Circular).

El itinerario es el siguiente: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Cardenal Belluga, Pza. Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Pza Cetina, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Avda. Alfonso X el Sabio hasta el cruce con Gutierrez Mellado).