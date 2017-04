La recuperada 'Batalla de las Flores' inunda este jueves la ciudad de color y carrozas simbólicas

Etiquetas

El jueves llega la recuperada 'Batalla de las Flores'. Será a las 17.00 horas y en el desfile participan carrozas alegóricas a los festejos tradicionales de las Fiestas de Primavera así como otros temas, todas ellas decoradas con flores naturales, teniendo como objeto exaltar la incomparable primavera murciana.

El desfile es una exaltación de la estación con todo su significado donde se lanzan mas de 200.000 flores y obsequios a los asistentes.

La artísticas carrozas están decoradas con flores naturales y muestran la belleza de las flores de los huertos y jardines murcianos. Bandas de música, grupos de animación y otros elementos forman parte del cortejo.

A su término, en el tramo de Alfonso X desde el cruce con Avda. Gutiérrez Mellado hasta la Pza. Circular, tendrá lugar el reparto de las flores que adornan las carrozas y una gran traca de fuegos artificiales en la Plaza Circular.

El itinerario del desfile es el siguiente: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Cardenal Belluga, Pza. Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Pza Cetina, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Avda. Alfonso X el Sabio hasta el cruce con Gutierrez Mellado.