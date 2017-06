Crónica del España - Colombia, 2-2

Etiquetas

Morata impide la primera derrota de la 'era Lopetegui' La selección española salva un empate sobre la bocina ante Colombia

La selección española de fútbol empató con Colombia (2-2) gracias a un gol de Álvaro Morata a tres minutos del final en un partido amistoso, disputado en la Nueva Condomina (Murcia), que permite a 'La Roja' seguir sin conocer la derrota desde que Julen Lopetegui se hiciese cargo del banquillo nacional el pasado verano.

España ha jugado nueve partidos desde que el nuevo seleccionador diese el relevo a Del Bosque. Seis de ellos han sido victoria, los otros tres acabaron en empate ante Inglaterra, Italia y Colombia, el último combinado en llevar al límite a la selección. No tanto por sus recursos, sino por los errores groseros de Azpilicueta y Reina, que facilitaron las cosas a los cafeteros.

Todo comenzó según estaba previsto. Ambientazo en las gradas de una ciudad que no tiene fútbol de Primera, once de muchos quilates y fútbol de postín con Iniesta y Silva a los mandos. La España del comienzo no perdió la esencia que la ha definido durante la última década. La España de los primeros minutos daba la sensación de jugar tres días seguidos y no perder nunca porque el balón seguiría en poder de su centro del campo.

Así fue tejiendo la selección sus mejores jugadas, con la verticalidad de un Pedro sobresaliente, con el criterio del debutante Illarramendi en su función de hacer olvidar a Busquets -con descanso- o el hambre de Iago Aspas, al que solo le faltó el acierto en los metros finales. Todo esto, sin oposición colombiana, terminó por convertirse en el 1-0 gracias a un centro del jugador canario del Chelsea.

Pedro le puso a Silva en bandeja un balón desde el costado derecho. La conexión canaria no falló y Ospina, haciendo un favor en su estirada, no pudo detener el remate del jugador de Arguineguín, que conectó el cuero con la suela de la bota. El tanto desató la mejor versión de una España que no tenía miedo y que solo encontraba en el madridista James un argumento en contra.

El capitán de los sudamericanos, un ídolo en su país, canalizó las mejores ocasiones colombianas, pero ninguna con claro peligro a excepción de la jugada que terminó con el 1-1. Una indecisión de Azpilicueta, sumado a la salida en balde de Reina, permitió a Cardona elevar el balón y batir por alto pese al intento de Piqué de salvarla bajo palos.

ESPAÑA SE DEJA LLEVAR.

En la segunda mitad, España salió a resolver el duelo y dar una alegría a la afición murciana, pero apenas le duró cinco minutos esa efervescencia pues Falcao aprovechó un nuevo regalo de los mismos protagonistas -Reina y Azpilicueta- para adelantar a Colombia. El 'Tigre' remató de cabeza y con una alfombra roja en el segundo palo.

El gol hizo desvanecerse a España, que cambió de registro con Asensio, Saúl y Morata. Los dos madridistas y el colchonero dieron frescura en los metros finales a un partido que parecía destinado a convertirse en la primera derrota de Lopetegui como seleccionador nacional. Sin embargo, Saúl le sirvió a Morata un caramelo que llevó al fondo de las mallas.

El canterano blanco giró la testa y batió a Ospina con destreza a falta de tres minutos para el final del partido. El gol echó el cierre al partido y España puso el foco en Macedonia, su rival este domingo en un partido que tendrá mucho más valor e importancia que el de este miércoles. El viaje a Skopje tiene puntos vitales en juego.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 2 - COLOMBIA, 2. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Reina; Azpilicueta, Piqué (Deulofeu, min.56) Nacho, Alba (Monreal, min.46); Illarramendi, Koke, Iniesta (Saúl, min.46); Pedro (Vitolo, min.77), Silva (Asensio, min.46) y Aspas (Morata, min.56).

COLOMBIA: Ospina; Zapata, Arias, Armero, Davinson Sánchez (Murillo, min.46); Carlos Sánchez, Aguilar (Daniel Torres, min.66), Cuadrado (Izquierdo, min.87), Cardona (Moreno, min.66); James (Muriel, min.80) y Falcao (Bacca, min.77).

--GOLES:

1 - 0, min.22, Silva.

1 - 1, min.40, Cardona.

1 - 2, min.55, Falcao.

2 - 2, min.87, Morata.

--ÁRBITRO: Slavko Vinchic (SLO). Amonestó a Jordi Alba (min.31), Silva (min.36) e Illarramendi (min.93) en España; y a Cuadrado (min.31), Armero (min.70) y Zapata (min.90) en Colombia.

--ESTADIO: Nueva Condomina. 31.179 espectadores. Lleno.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por Ignacio Echevarría, ciudadano español asesinado en los recientes atentados de Londres, y por Manuel Redondo, expresidente del Comité de Entrenadores de la Región de Murcia.