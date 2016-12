El vicepresidente colombiano pide disculpas en público tras la agresión a uno de sus escoltas

Etiquetas

El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, ha pedido disculpas este viernes a uno de sus escoltas al que agredió la semana pasada en un acto en la localidad de Ciénaga de Oro cuando la defensa del político le intentó abrir paso ante varios nativos.

En un acto similar en Bogotá, Vargas Lleras ha pedido disculpas públicas al escolta al que agredió y ha reconoció que durante su trabajo en seis años "ha sido un funcionario ejemplar".

"Le quiero pedir públicamente disculpas por un incidente que no debió haber ocurrido, de manera que, acéptemelas, son muy sentidas, no es poco el tiempo que llevamos juntos y reconozco que la tarea de ustedes siempre es vigilar y cuidar de mi seguridad. Lo que no creo es que eso sea incompatible con respetar a la ciudadanía, con no agredirla", ha explicado el vicepresidente en unas declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Heraldo'.

El episodio fue captado por la grabación de un videoaficionado en la que se observa con total claridad cómo el vicepresidente en medio de una fuerte lluvia agrede con el paraguas y golpea con su puño a uno de sus escoltas cuando varios vecinos de esta localidad se acercan a saludarle en un baño de masas improvisado.