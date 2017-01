Trump asegura que Clapper le llamó para denunciar que el informe sobre información comprometedora es "falso"

Etiquetas

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, le llamó el miércoles para denunciar "el ficticio y falso informe" que ha se ha difundido "ilegalmente" en los últimos días sobre la supuesta información comprometedora que tendrían agentes rusos.

"James Clapper me llamó ayer para denunciar el informe ficticio y falso que se ha difundido ilegalmente. Hechos falsos e inventados. Demasiado malos", ha asegurado el próximo presidente de Estados Unidos, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

La versión que ofrece Trump sobre la conversación con Clapper difiere de la que ha ofrecido el propio director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, quien ha asegurado en un comunicado que le llamó para dejarle claro que el informe no fue ni elaborado ni filtrado por la "Comunidad de Inteligencia" norteamericana.

Clapper no se ha pronunciado sobre si el informe es falso o no y se ha limitado a decir que la Inteligencia estadounidense no lo ha valorado y no ha dicho tampoco que sea fiable.

Clapper ha contado que habló por teléfono con el mandatario electo para transmitirle su "profunda consternación" por las "filtraciones" que han aparecido en la prensa y ha asegurado que los dos coincidieron en que dichas informaciones son "extremadamente corrosivas" y "perjudiciales" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Hemos discutido sobre el documento de una compañía de seguridad privada, que ha circulado ampliamente en los últimos meses entre los medios, los miembros y el personal del Congreso incluso antes de que la Comunidad de Inteligencia tuviera constancia", ha explicado.

Clapper ha asegurado que ha "subrayado" ante Trump que "este documento" no es "un producto de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos" y que no cree que "las filtraciones procedieran de la Comunidad de Inteligencia". "La Comunidad de Inteligencia no ha hecho ninguna valoración en el sentido de que este documento sea fiable y no confiamos en ello en ningún modo para nuestras conclusiones", ha señalado.

"Sin embargo", ha apostillado, "parte de nuestra obligación es garantizar que los políticos reciben la imagen más completa posible de cualquier tema que pueda afectar a la seguridad nacional". Por último, el director de Inteligencia Nacional ha dicho que Trump ha mostrado su agradecimiento a "todos los hombres y mujeres" de la Comunidad de Inteligencia, que están "dispuestos" a servir con su Gobierno y el pueblo americano.