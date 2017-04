Corporate MBA de Esade-Loyola, un programa de reconocimiento mundial por primera vez en Andalucía a partir de junio

Etiquetas

Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los profesionales andaluces, el próximo 5 de junio comenzará por primera vez en Sevilla de la mano de Loyola Executive Education, el Corporate MBA de Eesade Business School (marca de reconocimiento mundial posicionada en el Ranking Executive Education como sexta mejor escuela de negocios en Europa y octaba del mundo en el Ranking Financial Times 2016), y acreditada por las tres organizaciones de formación directiva de más prestigio en todo el mundo: Aacsb International; Equis, el galardón otorgado por la European Foundation for Management Development (EFMD) y la británica Association of MBAs (AMBA).