Castro (Sevilla): "Espero que las autoridades encuentren a estos especímenes"

Etiquetas

El presidente del Sevilla FC, José Castro, condenó el asaltó a la 'Peña Cultural Sevillista 1000 kilómetros de Nervión' en Barcelona y exhortó a las autoridades a encontrar a los "especímenes" que protagonizaron este acto para que sobre ellos caiga "todo el peso de la ley".

"Espero que las autoridades encuentren a estos especímenes y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley. Condeno enérgicamente lo ocurrido, es de cobardes que 15 o 20 energúmenos vayan con palos y agrediendo a personas mayores y niños. Nada ni nadie va a impedir que los sevillistas se puedan reunir en Barcelona. Hay que reflexionar, porque algo no estaremos haciendo bien en el fútbol cuando hay estos delincuentes que son capaces de hacer estas barbaridades. Sólo nos queda esperar para que las autoridades les encuentren", apuntó Castro.

Además, aseguró que tienen que unirse para solucionar esto y que no se vuelvan a repetir este tipo de actos, porque esto es "muy malo para el fútbol", afirmando que esos "energúmenos" nos son aficionados y que se amparan en este deporte para cometer "barbaridades". "Es algo lamentable que no tenemos más que condenar. Todos tenemos que unirnos en pos de arreglar esto, porque esto es muy malo para el fútbol", declaró.

"Esos energúmenos no son aficionados del fútbol, sino que se amparan en el fútbol para cometer estas barbaridades. Ha llegado el momento, por las cosas que están ocurriendo, de poner pies en pared. Los violentos no tienen cabida en el fútbol. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Para que estas cosas no ocurran tenemos que trabajar, no sólo el Sevilla, sino todos los equipos", expuso.