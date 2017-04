John Terry dejará el Chelsea a final de temporada

Etiquetas

El capitán del Chelsea, John Terry, dejará su actual equipo a final de la presente temporada tras más de veinte años y 700 encuentros defendiendo los colores del conjunto 'blue', según ha anunciado este lunes en su página web el club londinense.

"John nos ha dado más de dos décadas de un servicio y dedicación excepcional. En ese tiempo ha demostrado el máximo orgullo de llevar la camisa del Chelsea, algo que ha hecho en 713 ocasiones desde su debut en 1998, anotando 66 goles", señala el comunicado del club inglés, donde puntualiza que el defensa "es el tercer futbolista con más apariciones y ha capitaneado al equipo en 578 ocasiones".

El veterano central de 36 años, que esta temporada ha tenido un menor protagonismo en el cuadro de Antonio Conte, "ha contribuido enormemente a lograr un éxito sin igual en la historia del club", en el que predominan una Liga de Campeones (2012), una Europa League (2013), cuatro títulos de la Premier League (2005, 2006, 2010 y 2015), cinco FA Cup y tres Copas de la Liga.

"Después de 22 años, he decidido que es el momento adecuado para irme. Siempre he sido consciente de que me voy en el momento adecuado, de la manera correcta, y siento que el final de esta temporada es el momento adecuado para el club y para mí", reconoció en declaraciones a la web del Chelsea el todavía capitán 'blue'.

Terry decidirá su futuro "a su debido tiempo". "Pero por ahora estoy comprometido a ayudar al equipo a lograr el éxito esta temporada. Siento que aún tengo mucho que ofrecer en el campo, pero entiendo que las oportunidades en el Chelsea serán limitadas para mí. Habrá oportunidad para hablar esto más en profundidad en las próximas semanas", apuntó.