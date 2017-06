Robben: "El final de mi carrera se acerca, eso es una realidad"

Etiquetas

El futbolista del Bayern Múnich y de la selección holandesa Arjen Robben dio a entender que podría colgar las botas el próximo año, coincidiendo con el fin de su contrato con el club alemán.

"El final de mi carrera se acerca, eso es una realidad. Cada vez más miro con ilusión a lo que viene una vez termine mi carrera deportiva", admitió Robben, de 33 años, en una entrevista publicada este jueves en la revista deportiva 'Kicker'.

El extremo holandés, que con anterioridad defendió los colores del Chelsea y del Real Madrid, juega en el Bayern Múnich desde el año 2009. A principios de 2017 renovó por una temporada más, hasta el 30 de junio del próximo año.

Al ser preguntado por cuánto tiempo se quedaría en el equipo muniqués, evitó dar demasiados detalles, escudándose en la máxima del "carpe diem". "Habrá que ver. He prolongado mi contrato hasta 2018. Estoy muy relajado, no miro a lo que podría venir en 2018, me concentro más en el aquí y el ahora", recalcó.

Robben también reconoció que, una vez concluya su carrera como futbolista profesional, quiere mantenerse alejado durante una temporada de los terrenos de juego.

"Quiero tomarme primero unos seis meses para observar la situación con tranquilidad, quiero estar fuera del mundo del fútbol y no hacer nada. Lo más seguro es que regrese a Holanda, a Groningen", apuntó para a continuación señalar que mantiene un estrecho contacto con su club de toda la vida, en el que empezó a despuntar. "Quizás puedo hacer algo allí", agregó.

El futbolista concluyó con éxito otra temporada en la Bundesliga en la que su equipo, el Bayern Múnich, se proclamó nuevamente campeón y él logró anotar 13 goles y dar nueve asistencias en un total de 26 partidos disputados.