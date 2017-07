Wenger: "No hemos hecho una oferta por Mbappe"

Etiquetas

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, explicó este sábado que el club inglés no ha "hecho una oferta" por Kylian Mbappe, delantero francés que después de desojar la margarita del fútbol europeo parece que "se quedará en el Mónaco".

"No es cierto. La gente tiene mucha imaginación. Lo que sabemos de Mbappe es que vale más de 100 millones de libras. A partir de ahí podéis imaginar lo que queráis, pero no hemos hecho una oferta. Parece que se quedará en Mónaco. Cuando tienes tantas opciones al final no te mueves", indicó.

El técnico francés habló así al futuro de su compatriota. Wenger se refirió la pasada semana al joven delantero revelación de la pasada temporada y a la "alfombra roja" que tenía en los mejores clubes del mundo. Sin embargo, Mbappe parece querer seguir la próxima temporada en el Principado.

Además, el técnico 'gunner' se refirió al futuro de dos jugadores fundamentales en el equipo londinense. "Mucho de lo que se ha publicado sobre Alexis no es cierto. No hay otro contrato", indicó sobre la supuesta salida del chileno Sánchez. Además, confió en la continuidad de Alex Oxlade-Chamberlain.