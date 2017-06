FUNDACIÓN ONCE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE SU SERIE ANIMADA ‘ON FOLOGÜERS’

Etiquetas

- El primer capítulo, titulado ‘No veas qué estilo’, ha contado con la colaboración de Ágatha Ruiz de la Prada. La pandilla de ‘On Fologüers’, la serie animada de Fundación ONCE, vuelve a reunirse para estrenar una nueva temporada que se inicia este viernes con el capítulo ‘No veas qué estilo’, en el que ha colaborado Ágatha Ruiz de la Prada.Tras el éxito de la primera temporada, estrenada en junio de 2016, Fundación ONCE vuelve a insistir en este formato para visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad retratadas en una pandilla de amigos que se enfrentan a situaciones cotidianas y que resolverán con mucho sentido del humor. Constará de seis capítulos y, al igual que la pasada temporada, son muchas las personas y entidades que han querido sumarse a la iniciativa. Si en la primera temporada se pudo ver y escuchar en uno de los capítulos a Isabel Gemio, esta segunda tanda arranca con el personaje de Ágatha Ruiz de la Prada doblado por la propia diseñadora. También tendrán su propio dibujo animado el actor Kike San Francisco o el exseleccionador Vicente del Bosque, además del apoyo de diversas entidades como Bankinter, que han querido mostrar su apuesta por la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad. Según José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, la gran acogida que ha tenido la serie y el convencimiento de que es una buena fórmula para promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella es lo que nos ha llevado a seguir apostando por este formato. “Apostamos por construir un mundo mejor para todos a través del humor”, subraya.Prueba del éxito de este proyecto es el interés mostrado por Atresmedia, que ha hecho posible que esta segunda temporada de ‘On Fologüers’ cuente con un canal propio dentro de la plataforma Flooxer, que apoya a creadores audiovisuales con talento. Flooxer recibe una media de 1,5 millones de visitas al mes. Además, desde Atresmedia también se apoyará la difusión de esta serie a través de los distintos canales de redes sociales con los que cuentan las empresas del grupo, como Antena 3, laSexta, Onda Cero Radio y Europa FM.Juan Carlos Martínez, social media de Fundación ONCE y coordinador de la serie, se muestra satisfecho con el resultado de la primera temporada, que ha contado en redes sociales con más de 20 millones de impactos y más de 3.000 tuits generados. Además se han registrado más de 21.000 reproducciones directas en YouTube.“Esperamos que con el apoyo de Atresmedia la serie llegue a todos los rincones y, lo que es aún más importante, contribuya a que los jóvenes vean la discapacidad de una forma normalizada e inclusiva”, indicó. LA PANDILLA ‘ON FOLOGÜERS’Los personajes de la serie son jóvenes con y sin discapacidad que desarrollan su vida en distintos entornos y protagonizan tramas a través de las que se conocen las barreras sociales y arquitectónicas a las que deben hacer frente en su día a día.A lo largo de la temporada, que comienza este viernes, el espectador podrá conocer cada mes a Adolfo y al resto de su pandilla: María (una estudiante en silla de ruedas), Laura (abogada ciega), Toni (mecánico sordo que se comunica en lenguaje oral), Amaia (química que representa una persona sorda signante) y Daniel (empresario hostelero con discapacidad intelectual).En cada capítulo se verá cómo cada personaje conseguirá sus objetivos, haciendo una denuncia constructiva y con humor de situaciones concretas con las que se encuentran las personas con discapacidad. En este primer capítulo Laura decide comenzar a hacer un videoblog de moda asesorada por la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. “Reflejamos en cada uno de los capítulos el concepto del diseño para todos. Transmitimos con una sonrisa valores como la solidaridad, el compromiso, el compañerismo, que llevados a nuestro día a día nos permiten lograr la inclusión de las personas con discapacidad”, resume José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.