Macarena Gómez: "Voy a doblar una peli de animación, nunca lo había hecho y tengo muchas ganas"

La actriz Macarena Gómez y su chico Aldo Comas no paran de trabajar. La pareja tiene un hijo juntos y para ellos la ayuda de los abuelos es fundamental. Y es que con tanto trabajo, una ayudita nunca viene mal. En cuanto al verano, Macarena comentó que la pareja no va a tener vacaciones convencionales por tanto trabajo.

CHANCE: Momento de brindis. ¿Para qué utilizamos el Moët?

ALDO COMAS: A diario porque Moët tiene penicilina y hay que tomarlo a diario para estar más sano.

CH: ¿Para celebrar qué?

MACARENA GÓMEZ: No sé, es como la bebida para celebrar todo, la felicidad, el amor, la vida. De verdad.

CH: Últimamente no paráis, tiempo para disfrutar este verano.

MACARENA GÓMEZ: Pues en agosto creo. Yo tengo mucho curro ahora, estoy que no paro, pero hay que aprovecharlo todo. A mí me gustan las vacaciones sueltas pero si te digo la verdad hasta finales de julio tengo muchísimo curro.

CH: ¿En qué estás?

MACARENA GÓMEZ: Termino la semana que viene La que se avecina y empiezo una película que se llama Las Estrellas. Luego estoy muy emocionada porque voy a doblar una peli de animación, nunca lo había hecho y tengo muchas ganas, una nueva experiencia.

CH: ¿Cómo va a ser tu personaje?

MACARENA GÓMEZ: No me lo sé todavía, algo de la rebelde. Me lo tengo que estudiar bien, no me ha dado tiempo todavía. Acabo de terminar la promoción de Pieles y una obra de teatro. No puedo.

CH: ¿Cómo llevas tú eso?

ALDO COMAS: Muy bien, estamos trabajando y a hacer todo lo que le salga. Yo tampoco paro así que estamos igual.

CH: ¿A ti también te gustan las vacaciones tres días aquí y tres allí?

ALDO COMAS: No nos queda otra que hacerlo así. No tenemos vacaciones convencionales pero siempre hacia el mes de octubre estamos más libres y entramos tarde pero haremos vacaciones.

CH: Un poco complicado disfrutar el verano con el peque.

MACARENA GÓMEZ: El peque se adapta a nosotros perfectamente. También está la piscina. Y los abuelos que son maravillosos. Vivan los abuelos cuidando a los niños, deberían recibir un sueldo los abuelos por cuidar a los nietos.