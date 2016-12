RTVE preselecciona seis proyectos en la convocatoria 2016 de series de animación infantil para coproducción

Etiquetas

RTVE ha preseleccionado seis proyectos en la convocatoria de series de animación infantil para coproducción correspondiente a 2016: 'Bradley and bee', de la productora Tomavistas; 'Me and snowy', de Arait Multimedia; 'Tin&Tan', de Mago Producciones; 'Puerto Papel', de Zumbastico Studios; 'Colorics', de Ampa Studio y KD Producciones; y 'Mironins', de 'Cornelius Films'.