Mark Seidenberg y Rob LaDuca, creadores de Mickey y los Súper Pilotos: Todo el mundo debería tener un amigo como Mickey"

Mickey y los Súper Pilotos, la nueva serie de dibujos animados de Disney Junior, ha sido todo un éxito desde su estreno. Mickey y sus amigos se adentran en el trepidante mundo de las carreras de coches con sus propios bólidos personalizados. Las divertidas aventuras de Mickey, Minnie, Goofy, Pluto y Donald siguen a toda velocidad.

Europa Press entrevistó a los productores ejecutivos de la serie en Los Ángeles. Mark Seidenberg y Rob LaDuca disfrutan como niños haciendo su trabajo y confiesan que siempre soñaron con trabajar para Disney

¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos?

Mark Seidenberg: Rob y yo nos conocimos hace casi 30 años en el programa Gummi Bears de Disney. Yo era el guionista principal y en ese momento él era diseñador gráfico. Y ahí es donde nos conocimos por primera vez. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y hemos trabajado juntos en muchísimos programas diferentes.

Rob LaDuca: También seguimos caminos diferentes y luego volvimos a unirnos antes de Club House. Comenzamos a trabajar juntos hace más de 10 años. Simplemente siempre funcionó muy bien el colaborar juntos.

¿Cómo es un día de trabajo en sus vidas?

ROB: Ohhhh, Dios mío. Normalmente nos reuniones para hablar del diseño, del concepto. Porque producimos un programa cada dos semanas. Mi día comienza con una reunión de diseño y luego puedo pasar a una reunión de color para un episodio que ya está en marcha. En esas reuniones se habla de todo. Tal vez necesitamos un nuevo coche para un nuevo personaje. Tratamos de decidir qué le va mejor a la personalidad de este personaje, qué tipo de coche... todo. Edito varias veces al día. Hay mucho trabajo.

MARK: Como yo estoy a cargo de escribir las historias, me reúno con todos los guionistas para asegurarme de que están trabajando en lo que necesitamos. Constantemente estamos trabajando en historias. A veces es sólo una idea de la historia, a veces es el guión real porque el guión tiene que estar listo para la grabación. Después, Rob y yo vamos a las grabaciones para asegurarnos de que los actores transmiten lo que queremos que transmitan, y que el comportamiento de cada personaje coincide con la historia. Al igual que Rob, estoy presente en las sesiones de edición y también nos reunimos con los compositores. Trabajamos en la música y en las historias. Tal y como ha dicho Rob, estamos constantemente en movimiento.

¿Fue difícil conseguir todas las voces para los personajes de Mickey y los Súper Pilotos?

MARK: Tenemos un departamento de casting que nos ayuda mucho. Realmente queríamos conseguir pilotos de NASCAR, por lo que el departamento de casting se puso en contacto con pilotos de carrera profesionales famosos. Al parecer, varios de ellos estaban muy interesados en trabajar con Mickey Mouse. (Risas)

¿Cuántos lugares visitaron para tener una idea de lo que querían mostrar sobre ciudades como Roma o Madrid?

MARK: Ambos hemos estado en Italia y España. Y París, en Francia. Así que fue fácil para nosotros. Queríamos dar a conocer algunas de nuestras ciudades favoritas y también mostrar los monumentos históricos y la cultura a los niños que ven el programa en casa.

ROB: En realidad hemos estado por toda Europa.

¿Cuál ha sido el mayor desafío a la hora de hacer Mickey y los Súper Pilotos?

MARK: Yo diría que el mayor reto es siempre nuestro horario, porque trabajamos en muchas historias al mismo tiempo para terminar una temporada completa. Ese es el mayor desafío. Básicamente nunca hay tiempo suficiente, pero logramos que funcione.

ROB: Sí, y ya lo hemos hecho antes. Realmente no hay presión en lo que respecta a los personajes. Conocemos estos personajes muy bien. Los adoramos y queremos mantener sus personalidades exactamente igual que en los últimos 80 años. El desafío es cómo evitar ser demasiado modernos con estos personajes. Tienen cosas modernas, como teléfonos móviles, ese tipo de cosas. Pero no queremos hacerlos demasiado modernos. Queremos mantener sus personalidades.

Se dice que en Disney los sueños se hacen realidad. ¿Ustedes siempre soñaron con trabajar para Disney?

MARK: Absolutamente.

¿Recuerdan sus personajes favoritos de Disney cuando eras niños?

ROB: Creo que era Mickey. Sí sí, era Mickey. Había muchos libros cuando era niño. Recuerdo que una Navidad me regalaron 'El Arte de Disney'. En ese libro estaban todos los viejos dibujos animados de Mickey. Me encantaron las ilustraciones y siempre lo estaba dibujando. Mickey era fácil de dibujar para un niño. Así que yo lo dibujaba constantemente. Espero que otros niños puedan dibujarlo.

MARK: Sí, Mickey. Mickey fue el primer personaje que dibujé. Era realmente fácil de dibujar. Yo quería ser como Mickey Mouse, porque él siempre fue muy valiente. Realmente me gustó siendo un niño y todavía me gusta. Y me encantan sus amigos. Yo quería un amigo como Goofy, Minnie y Daisy. (Risas)

¿Por qué creen que Mickey Mouse sigue siendo el número 1 en todo el mundo? Los niños le adoran.

MARK: Yo veo a Mickey como el mejor amigo de todos. Y ha sido un muy buen amigo nuestro. (Risas) Los niños saben que siempre va a ser divertido jugar con Mickey y sus amigos.

ROB: Él tiene un buen corazón. Es un buen chico. Y todo el mundo debería tener un amigo así.

MARK: Esos son algunos de los temas de nuestro programa, la amistad, la lealtad al equipo y el espíritu deportivo.

Y además se puede aprender sobre otras culturas y países.

ROB: Así es. Me encanta la idea de que haya niños en todo el mundo viendo Mickey y los Súper Pilotos. Al principio, nos dijimos: "Tenemos que llevar la serie a las ciudades de todo el mundo para que los niños que viven allí puedan sentirse orgullosos y ver su ciudad en el programa".