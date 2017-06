Tenerife acogerá la primera edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana

Etiquetas

Tenerife acogerá el próximo año la primera edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, que se entregarán en la isla durante el primer semestre de 2018, según se ha dado a conocer hoy jueves dentro del especial destinado a las Islas Canarias en el Festival Internacional de Animación de Annecy 'Canary Islands: The Next Hotspot for Animation?'.