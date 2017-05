La empresa de animación 3 Doubles Producciones se implanta en Tenerife y crea casi una treintena de empleos

Etiquetas

La empresa de animación 3 Doubles Producciones se implanta en Tenerife, concretamente en dependencias de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, para crear un nuevo estudio 3D y generar casi una treintena de nuevos puestos de trabajo.

Los detalles de esta iniciativa empresarial han sido expuestos en rueda de prensa este viernes por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, el consejero de Turismo, Alberto Bernabé, la vicepresidenta de la ZEC, Milagros Luis Brito, el CEO de 3 Doubles, Luis Torres, y el productor, Darío Sánchez.

La empresa, con apenas cuatro meses de vida y encabeza por Maxi Díaz como director de animación, llega a la isla con un acuerdo de coproducción con la mayor editorial de cómics de Canadá, Arcana Studios, para llevar sus historias a la pantalla, concretamente 'The Steam Engines of Oz', que acabará en agosto, 'Ultraduck' y 'The Impossible Journey'.

En su equipo hay personas que han trabajado en películas como 'Planet 51', 'Las aventuras de Tadeo Jones', 'Atrapa la bandera', 'Richard, la cigüeña', 'Animal crackers', 'Deep', 'Lo imposible' o 'El Libro de la selva'.

Luis Torres ha comentado que 3 Doubles Producciones se instala en Tenerife con la voluntad de "seguir creciendo", y de hecho, la previsión de la empresa es alcanzar el centenar de trabajadores en 2019, y mudarse a final de año al edificio polivalente del barranco de Santos.

Ha valorado la "ayuda recibida" de todas las instituciones para "resolver problemas", y aunque no ha ocultado las ventajas fiscales, ha defendido las "sinergias" que se pueden alcanzar con la industria local.

Asimismo, ha comentado que les permite ser "más competitivos" y optar a acuerdos comerciales como el de Arcana Studios. "Queremos formar parte de Tenerife", ha señalado, incidiendo en que parte de su actividad será la prestación de servicios a empresas locales.

Alonso, por su parte, ha destacado la "apuesta" del Cabildo por el sector de la animación y los videojuegos, vinculado a su estrategia formativa 'Tenerife 2030', ya que la industria cultural puede generar "empleo cualificado" y es "sostenible" en el tiempo.

LA CLAVE, FISCALIDAD BAJA Y UN "ECOSISTEMA ATRACTIVO"

Sobre el efecto de la fiscalidad, ha dicho que es importante, pero no tendría sentido sin el "ecosistema atractivo" que se ha creado desde las instituciones como el superordenador Teide-HTC, para renderizar, o la Orquesta Sinfónica, para grabar bandas sonoras.

Milagros Luis ha señalado que esta empresa será la "bandera" del sector en Canarias, y se ha mostrado feliz de abrir nuevas vías a la diversificación económica del archipiélago y de que acciones como este "llenen de contenido las palabras" que pronuncian los representantes públicos.

Bernabé, por su parte, ha incidido en el cambio impulsado en Tenerife Film Comission, que en 2015 se abrió al desarrollo de los videojuegos y la animación con un resultado "milagroso", y ha valorado que la empresa haya elegido Tenerife cuando podía haber ido "a Polonia".

En su opinión, el sector de la animación "está ganando músculo" en Tenerife y es una buena salida laboral para los jóvenes.