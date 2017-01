El festival FreakCon traerá a Málaga una amplia programación de cómic, manga, series y videojuegos

Etiquetas

Málaga acogerá, los días 11 y 12 de marzo, la primera edición del festival FreakCon, una convención internacional de manga, cómic, series de televisión, animación y videojuegos. El objetivo es convertir a Málaga en la capital nacional de la cultura popular y el entretenimiento, a través de una amplia programación que se desarrollará de 10.00 a 21.00 horas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Este encuentro presenta diferentes secciones que cubren por completo el panorama de la cultura popular y el entretenimiento. Contará con una zona de expo, cómic, manga y anime japonés, series y películas, así como una de conferencias, un escenario y un espacio de videojuegos. FreakCon será un festival sin precedentes en la provincia, que confía superar los 15.000 visitantes en su primera edición.

El programa de conferencias, según han informado en rueda de prensa, estará dedicado a presentar las últimas novedades del sector y a profundizar en temas tan diversos como la eterna competencia entre las editoriales norteamericanas de cómic Marvel y DC, con la participación de dibujantes de renombre mundial como Claudio Castellini --'Silver Surfer' y 'Lobezno'--, Jorge Fornés --'Dr. Strange' y 'X-Men'-- y Fernando Dagnino --'Escuadrón Suicida' y 'Superman'--, entre otros.

También se llevará a cabo un programa especial en directo de 'Podcast de Hielo y Fuego', el programa dedicado al universo de 'Juego de Tronos' "más escuchado en Internet"; así como una mesa redonda sobre el terror en el cómic, las películas, series de televisión y videojuegos, o una clase magistral del colorista de Marvel Javier Mena.

Asimismo, FreakCon ofrecerá una "atractiva" programación para los amantes de las series de televisión y películas. El festival, así, contará con una zona dedicada a los grandes filmes y producciones que han marcado una época. Los visitantes podrán revivir su películas y series favoritas en distintas exposiciones compuestas de piezas icónicas como el DeLorean de 'Regreso al Futuro' o la cabeza a tamaño real de uno de los dragones de la serie 'Juego de Tronos'.

Además, a estas actividades se les unirán otras relacionadas con la cultura japonesa como el manga y anime; exhibiciones de artes marciales; multitud de exposiciones de artistas internacionales y una zona de videojuegos con las últimas novedades del sector y torneos gratuitos con premio de títulos como 'League of Legends', 'Overwatch', 'Counter-Strike: GO', 'Call of Duty: Infinite Warfare', 'Street Fighter V', 'NBA 2K17' y 'Pokémon', entre otros.

Durante la celebración del evento, también se sortearán PlayStation 4 diarias como parte de una acción solidaria con la Fundación Luis Olivares. El dinero recaudado irá dirigido de manera íntegra a apoyar a la asociación malagueña, que realiza una labor fundamental al asistir a familias y niños enfermos de cáncer infantil.

APOYO A ILUSTRADORES, ARTISTAS Y CREADORES DE VIDEOJUEGOS

Los creadores y profesionales de la ilustración encontrarán su lugar en el Callejón del Artista, donde contarán con un espacio dedicado a exponer su arte; trabajos con una "enorme" calidad de dibujantes, ilustradores, artistas gráficos, diseñadores y creadores de cómics. Asimismo, Javier Mena, colorista de Marvel, revisará portfolios de artistas para encontrar nuevos talentos dentro del evento.

A su vez, FreakCon completará su programación con una zona indie diseñada para tomar el pulso y apoyar al desarrollo independiente de videojuegos en España. Este espacio tiene como objetivo visibilizar a los nuevos creadores y sus proyectos para permitirles crear lazos con la comunidad de jugadores y obtener un valioso 'feedback' tanto de jugadores como de empresas del sector, desarrolladores o medios.

ACTIVIDADES PARALELAS

Por otro lado, en el escenario de FreakCon se organizarán conciertos y concursos de baile de música asiática en los que predominarán el J-Pop y K-Pop. Estos estilos, muy populares en todo el mundo y procedentes de Japón y Corea, estarán encabezados en el festival por la famosa cantante y bailarina Airii Yami. También actuará la orquesta Games Waves Band con un concierto en el auditorio, para celebrar las bandas sonoras de las mejores películas y series de animación.

A estas propuestas musicales les acompañarán otras actividades como concursos de 'cosplay', zonas de realidad virtual, un espacio de venta de productos artesanos, una ludoteca con decenas de juegos de mesa, talleres de arte digital, actividades en el patio central, papiroflexia, rol en mesa y en vivo, torneo de cartas Magic o 'softcombat', entre otras actividades.

FreakCon cuenta con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, el Polo de Contenidos Digitales y el Palacio de Ferias y Congresos de la capital y la colaboración de numerosas empresas y asociaciones del sector a nivel nacional.