Comienza la exhumación de los restos de la fosa 82 de Paterna con unos 20 fusilados del franquismo

Los trabajos de excavación y exhumación de los restos mortales de la fosa 82 del cementerio municipal de Paterna (Valencia) han comenzado este martes con el objetivo de identificar a los 20 represaliados del régimen franquista que se calcula que yacen en este punto y que fueron fusilados el 25 y el 27 de octubre de 1939. La previsión es que el trabajo concluya en mes o mes y medio.

Esta actuación, que ha estado promovida por la Agrupación de Familiares de Víctimas de la Fosa 82 del Cementerio Municipal de Paterna con el apoyo del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y los trabajos de la Asociación ArqueoAntro, ha contado con una subvención de 58.000 euros de la Diputación de València. Las labores se desarrollarán en horario de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas, aunque puede variar en función del trabajo.

Así lo ha explicado el presidente de la Agrupación, formada por cinco familias de víctimas de la fosa 82, Eduardo Ortuño, en declaraciones a Europa Press, quien ha señalado que entre los fusilados en la fosa 82 de Paterna se encontrarían unas 20 personas procedentes de Benifaió, Alginet, Oliva, Alcudia y Carlet. Todos ellos tendrían edades comprendidas entre los 25 y los 55 años y se dedicaban principalmente al mundo del campo, aunque también al sector de la metalurgia o a la panadería.

Según ha explicado el arqueólogo responsable del equipo ArqueoAntro, Miguel Mezquida, el testimonio oral de uno de los familiares apunta que los cadáveres podrían estar colocados "de dos en dos" y primero aparecer los 10 fusilados del día 27 de octubre de 1939 y por debajo los otros 10 del día 25.

Asimismo, ha apuntado que aunque las excavaciones han comenzado este lunes, no será hasta finales de semana y principios de la siguiente cuando aparezcan los primeros restos dada la profundidad de la fosa. "Pensamos que hasta los dos metros y dos metros y medio no parecerán los restos".

Su previsión es que los trabajos de exhumación se prolonguen durante mes o mes y medio. A partir de ahí, se enviarán los huesos de "manera individualizada" a la Escuela de Medina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid para realizar el cotejo del ADN con el de los familiares e identificar a las víctimas.

"Esto es un proceso complejo", ha comentado Mezquida, quien ha valorado que, tras cuatro años "peleando", las excavaciones suponen "la recta final de todo el camino". "Lo más costoso era conseguir la subvención para poder empezar los trabajos de exhumación y hacer el cotejo de ADN y ya la tenemos", ha destacado.

"TODO COMENZÓ POR CUMPLIR EL SUEÑO DE MI MADRE"

El presidente de la Agrupación de Familiares de Víctimas de la Fosa 82 del Cementerio Municipal de Paterna ha recordado que la búsqueda de su abuelo comenzó hace 12 años cuando decidió cumplir el sueño de su madre de encontrar a su padre. "A mi madre le quitaron a su padre cuando tenía 18 meses y su ilusión era encontrarlo porque no lo conocía. Cuando yo le preguntaba por él solo sabía que lo habían fusilado en Paterna cuando ella era pequeña", ha recordado.

Así, comenzó a investigar entre los archivos judiciales y municipales de Paterna buscando alguna pista que le llevara al paradero de su abuelo. También, se puso en contacto, a través de Internet, con varias asociaciones para la memoria histórica y finalmente conoció al coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, quien le ayudó en su camino y le animó en los momentos duros.

"Hubo momentos en los que sentía que lo tenía todo perdido y quería abandonar, pero Matías Alonso fue el que me ayudó a seguir hacia adelante". "He encontrado trabas en el camino porque desde los ayuntamientos y el pueblo ven que estas con esto y te dicen que dónde te has metido y que lo dejes estar y que abandones, pero eso me daba más fuerza para seguir y aquí estoy", ha destacado.