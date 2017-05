Publicada la declaración de impacto ambiental del 'bypass' del AVE en Almodóvar del Río (Córdoba)

Etiquetas

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de la conexión entre las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río (Córdoba), esto es, la conexión entre Málaga y Sevilla a través de un 'bypass' en Almodóvar.

Segun la resolución del BOE, consultada por Europa Press, se ha formulado su declaración de impacto ambiental "al concluirse que previsiblemente no producirá impactos adversos significativos, siempre y cuando se realice la alternativa A".

El promotor de este proyecto es la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y tiene como objeto "definir una conexión directa entre las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, en el entorno de Almodóvar del Río, para así reducir los tiempos de viaje entre Sevilla-Málaga y en la futura Sevilla-Granada".

Las dos líneas Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga comparten unos 14 kilómetros de recorrido desde Córdoba hasta la bifurcación de Almodóvar del Río. En dicha bifurcación, mediante el 'salto de carnero', la línea Córdoba-Málaga inicia su nuevo trazado hacia Antequera y Málaga.

La alternativa seleccionada como más favorable en el estudio informativo comprende un nuevo ramal de vía única, de ancho internacional con velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, de aproximadamente 1,9 kilómetros de longitud. Dicho ramal de conexión se inicia mediante un nuevo desvío en la línea Madrid-Sevilla y se conecta con una de las vías de la línea Córdoba-Málaga a través de otro desvío.

El 6 de julio de 2015 se publicó en BOE el anuncio por el que se somete a información pública el estudio informativo de la conexión entre las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río). Fueron consultados varios organismos, de los que emitieron alegaciones el Ayuntamiento de Almodóvar del Río y el de Posadas, que creen que se debe dar prioridad a la puesta en servicio del cercanías en la zona; la Consejería de Presidencia y Administración Local, que cree que sería recomendable que la solución se desarrolle para doble vía y con saltos de carnero; y la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.

También emitieron alegaciones varias direcciones generales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que indica que esta actuación no está recogida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi), ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ni en el Plan de Infraestructuras para Sostenibilidad del Transporte de Andalucía (Pista) y pide analizar la repercusión de la obra frente a las del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía.

Ante esto, el promotor considera que la actuación sí está incluida en el Pitvi y considera que la actuación "es compatible con la ejecución del eje Sevilla-Antequera (contemplado en el Pitvi, el POTA y el Pista), que forma parte del Eje Ferroviario Transversal Andaluz".

También presentan alegaciones el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba de la Junta, la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y SEOBirdLife.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente de Córdoba indica que la solución planteada "no solo no consigue los objetivos, sino que conllevaría una desarticulación del sistema ferroviario en Andalucía". También pide analizar la repercusión de esta obra frente al eje transversal y señala que "no está en el Pitvi, ni POTA ni Pista".

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba de la Junta señala que "debe realizarse una actividad arqueológica preventiva por técnicos".

La CHG indica que en la reposición de un camino será necesario ejecutar una reparación del firme debido a la circulación de vehículos pesados durante las obras en un tramo de unos dos kilómetros.

Por su parte, SEO/BirdLife remite un documento con sugerencias y listado de especies y espacios protegidos asociados al proyecto.

ESTUDIO DE LA FAUNA Y FLORA

En abril de 2016, se solicitó a Fomento información complementaria del estudio, documentación que se aportó en julio de este año, referente al calendario de obras propuesto en el estudio de impacto ambiental con objeto de minimizar el impacto sobre la fauna, de forma que "el promotor analiza el periodo reproductor de las principales especies de fauna protegida presentes en el ámbito, concluyendo que el periodo sensible abarca del 1 de abril al 31 de agosto en toda la zona de actuación".

Asimismo, el promotor presentó una memoria de actividad arqueológica preventiva, de mayo de 2016, en el que se recogen los resultados de la prospección arqueológica intensiva superficial realizada a la zona de actuación, y donde concluye que "no existen restos de interés histórico-arqueológico susceptibles de cautela arqueológica, a excepción de una

zona cultivada donde no fue posible acceder y de la que propone un control arqueológico durante los movimientos de tierra".

El proyecto discurre en inmediaciones de áreas de la Red Natura 2000, como es Zona de Especial Conservación 'Río Guadalquivir-Tramo Medio' y la ZEC 'Guadiato-Bembézar'. Ninguno de los espacios resulta afectado.

El informe precisa que en materia hidrológica, todos los cauces y líneas de escorrentía interceptados por las alternativas de trazado

serán salvados mediante estructuras. También se atravesará una acequia sobre la que se construirá una nueva obra de drenaje de cinco metros de longitud. Sin embargo, la proximidad del río Guadalquivir hace que la zona deba considerarse al menos como potencialmente encharcable.

CALENDARIO

Una vez concretado el calendario definitivo de obras, éste deberá ser validado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Junta.

En las inmediaciones o dentro de los límites de la ZEC habrá un técnico ambiental con capacidad para detener las actuaciones en caso de incidencia. Asimismo, si en el transcurso de los movimientos de tierra se hallasen restos arqueológicos, se comunicará a la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de Córdoba dicho hallazgo de forma inmediata.

VALORACIÓN DE SANZ

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, ha calificado hoy como "un importante avance para las comunicaciones andaluzas" el bypass ferroviario en Almodóvar del Río, cuyo estudio de declaración medio ambiental ha sido aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicándose en el BOE, y que supondrá dejar el recorrido de AVE entre Sevilla y Málaga en una hora y 35 minutos, acortando igualmente los tiempos en la futura línea de Sevilla con Granada.

Sanz ha explicado en una nota, que esta iniciativa para conectar las líneas de alta velocidad es "un ejemplo palpable de cómo buscar soluciones prácticas y financieramente sostenibles para optimizar las conexiones ferroviarias", al tiempo que ha agradecido al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna "la buena gestión que realiza, utilizando con rigor y eficacia los fondos públicos que salen del bolsillo de todos los ciudadanos y optimizando y reduciendo el tiempo de viaje".

A juicio del delegado, "el Gobierno y el Ministerio han demostrado su sensibilidad con las necesidades de Andalucía en infraestructuras", destacando el hecho de que "esta conexión es una nueva muestra del compromiso del Ejecutivo con las infraestructuras andaluzas".