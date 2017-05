Los trabajos de exhumación en las fosas 81 y 82 de Paterna localizan restos de dos represaliados

Etiquetas

Se esperaba encontrar restos de unos 20 fusilados y ya se han pedido permisos para continuar con la búsqueda excavando en la fosa 92

Los trabajos de exhumación de los restos mortales de las fosas 81 y 82 en el cementerio municipal de Paterna (Valencia), que arrancaron el 18 de abril, han permitido localizar los restos parciales de dos posibles represaliados por el régimen franquista, aunque los impulsores de la excavación esperaban hallar a una veintena de personas que se calculaba yacían en este punto del camposanto y que fueron fusilados el 25 y el 27 de octubre de 1939.

Así lo ha señalado el arqueólogo responsable de ArqueoAntro, Miguel Mezquida, que ha explicado que no han encontrado lo que pensaban porque pensaban que podía haber una fosa con hasta 20 represaliados, de acuerdo con los testimonios aportados, pero han hallado dos fosas individuales con restos parciales de dos represaliados, uno de entre 60 y 70 años y otro de unos 50. Además, esta fosa habría sido reutilizada y han aparecido restos de tres niños y de una mujer.

Una vez cerrada ya la fosa, los trabajos se centran en el estudio de los restos óseos. Según diversas fuentes documentales, en esa fosa habría enterrados dos cuerpos de dos vecinos de Benifaió y l'Alcúdia, cuyas familias no estaban en la Agrupación de Familiares de Víctimas de la Fosa 82 del Cementerio Municipal de Paterna, que promovió la exhumación --que cuenta con una subvención de 58.000 euros de la Diputación de Valencia-- con el apoyo del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En una rueda de prensa junto a la diputada Rosa Pérez, el arqueólogo ha explicado que se ha contactado con las familias a través del consistorio y se ha averiguado que estas se habrían llevado hace décadas parte de los cuerpos de sus difuntos. No obstante, hasta que no concluya el cotejo de ADN no se puede confirmar la identidad de los restos, que cuentan con signos de muerte violenta.

Mezquida ha asegurado que seguirán adelante hasta encontrar a los 20 fusilados, gastando "hasta la última de las posibilidades", y trabajarán en el mapeo de las fosas del cementerio para tratar de dilucidar cuáles podrían corresponder a represaliados, porque "el régimen franquista de encargó muy bien de desdibujar las pistas", con acciones que hoy en día podrían incluso calificarse como ocultación de pruebas.

Así, ya han solicitado los permisos para la ocupación temporal y exhumación en la fosa 92 B, situada entre las fosas 91 y 92, y mientras llega esa autorización se trabajará en la fosa 113 a partir del próximo 22 de mayo. Si los trámites siguen el mismo curso que en el caso de la fosa 82, calcula que en tres meses podría comenzar a excavarse en la 92B. No obstante, ha indicado que podría darse el caso incluso de que los represaliados no estén siquiera enterrados dentro del cementerio.

Rosa Pérez ha subrayado que es "muy habitual" que ocurran cosas como esta y no se encuentre a los fusilados, porque el régimen "no dejaba muchas pruebas", pero ha incidido en que "no hay que desfallecer" porque el objetivo es recuperar los cuerpos y con "un paso tras otra lo conseguiremos".