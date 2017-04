Alcalde dice que "no se trata de un traje a medida" el concurso del Astoria pero sí que desarrolle idea ganadora

Etiquetas

Los grupos de la oposición de izquierdas lo critican

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar este miércoles en relación con el pliego del concurso para adjudicar los suelos de la manzana del Astoria y Victoria que "hay que evitar que se piense que es un traje a medida" para desarrollar el proyecto ganador del concurso de ideas, que fue la propuesta del arquitecto José Seguí y el actor Antonio Banderas, pero ha incidido en que "las ideas, la filosofía de la idea ganadora es la que queremos que se desarrolle".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre su propuesta de que el concurso del Astoria valore que tenga detrás una persona "con capacidad de proyección", ha vuelto a insistir en que "será con tal persona como impulsor cultural, estoy diciendo Antonio Banderas u otra, que sea igual o equivalente en capacidad, eficacia e impulso" que pueda dar al proyecto y también "con una empresa como es Stalirte u otra equivalente, con capacidad, experiencia y gestión".

No obstante, según el regidor malagueño "no se trata de un traje a medida" sino "coherente con los que estamos planteando" de hacer el concurso y que "es de una manera transparente", por lo que "no queremos hacer otra cosa que no sea absolutamente limpia competitiva".

En este sentido, este pasado martes ya aseguró que "actuando con buena fe, con sentido común y con sentido de la concurrencia seguro que se acierta y en esos parámetros que compartimos tanto ellos, los que han preparado la oferta, como nosotros, compartimos esa buena fe, sentido común y criterio de la concurrencia".

OPOSICIÓN

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María del Carmen Moreno, ha opinado que De la Torre "se está equivocando en el planteamiento". "Todas las declaraciones de De la Torre que está haciendo en los últimos días lo único que está posibilitando es sembrar dudas sobre un proyecto que puede ser bueno para la ciudad", ha señalado.

Moreno ha dicho que el grupo municipal socialista "no está de acuerdo con que se haga un traje a medida para nadie, en ningún proyecto de la ciudad", por lo que el pliego "tiene que verse donde tiene que verse, dentro de los organismos y con el máximo consenso posible en el mismo y la máxima transparencia y participación".

"El Ayuntamiento, equivocadamente, por mala gestión de De la Torre ha invertido en aquella zona, que no ha servicio para nada, más de 20 millones de euros", ha criticado, insistiendo en que "la milla de oro cultural de la ciudad no se puede tratar diciendo 'vamos a hacer una adjudicación con un traje a medida'", por lo que "tiene que salir del consenso de la ciudad".

Por último, ha asegurado que "todos los privados que vengan tiene que invertir y ser solventes" ya que, a su juicio, "no podemos repetir otra vez la mala gestión del Mercado de la Merced o del hotel de Moneo". De igual modo, ha opinado que el alcalde "deje de hacer daño al mismo proyecto; no debe de tratarse de esta manera; creo que debe de tratarse con la suficiente rigor y no echando sombras a nadie... los trajes a medida no se llevan nada en estos momentos y debería de saberlo el alcalde".

También la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha explicado que lleva al pleno del mes de abril, que se celebra este próximo jueves, una moción relativa a la construcción de cualquier edificio en los antiguos cines Astoria y Victoria y ha preguntado "cómo se hace el grado de 'banderismo'; quién tiene el punto uno o diez, cómo se va a valorar", ironizando con que "si Paz Vega tiene el nivel cuatro, María Barranco el nivel cinco y 'Chiquito' llega al diez...".

"Me parece que no es muy serio, si pedimos personas que tengan un proyecto, y aparte tengan un activo que atraiga y pueda generar foco de atracción sí", ha dicho, pero ha advertido de que "estamos buscando inversores y viabilidad de los proyectos".

A su juicio, "vamos a ver que sean proyectos viables porque van a estar en un espacio público y si además hay un referente o alguien que es querido en Málaga y sirve de atracción sobre todo para el uso cultural pues mejor", por lo que ha abogado porque "más que una necesidad que sea un punto positivo, un plus, pero no imprescindible para acceder".

"Estamos haciendo un proyecto que tenga viabilidad económica y que tiene que dar un servicio para la ciudad, no estamos haciendo un casting", ha sostenido.

Precisamente, una moción de Málaga Ahora relativa a la construcción de cualquier edificio en los antiguos cines Astoria y Victoria pide, entre otros, que el Ayuntamiento publique todos los proyectos del concurso internacional de ideas, además de que, se insta a que "en ningún caso" se renunciará a realizar un concurso público con todas las garantías para la adjudicación de la concesión administrativa y la ejecución de obra en dicha parcela.

También en la moción se propone que el pliego de adjudicación de la concensión será presentado para su aprobación al consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Además, precisa que en dicho pliego especificará el cobro de un canon por la concesión del espacio por un importe beneficioso para las arcas públicas y que se compense el alto precio, 20,7 millones de euros, invertidos en la compra del solar original.

Por otro lado, otro de los puntos de la moción señala que en el pliego de condiciones se especificará la prohibición de construir hipoteca sobre la concesión administrativa y sobre obra futura, y que el proyecto seleccionado para la concesión aportará los avales suficientes que garanticen la culminación y viabilidad del proyecto.

De igual modo, de establecerse periodo de carencia, se hará, como máximo, por el tiempo de tramitación administrativa de la licencia y ejecución de la obra y la puesta en marcha del proyecto; y también se pide que el equipo de gobierno se comprometa a no tomar ninguna modificación del Pepri centro para "encajar el proyecto concreto" y se garantizará la salvaguardia, protección y exposición al público de los posibles yacimientos arqueológicos localizados en el espacio, acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos Alejandro Carballo ha recordado que la formación naranja ya criticó, en su momento, "que el concurso no fuese vinculante", por lo que "nos hubiésemos ahorrado todo este tipo de suspicacias o confrontación que puede surgir a partir de ahora".

Así, ha detallado que desde Cs, en primer lugar, "vamos a analizar el proyecto que ha ganado" y ha señalado que "en principio nos gusta el sello Banderas, porque sí tiene respaldo importante", por lo que "tenemos que analizar y tenemos pendiente una cita en Urbanismo", para después tomar una decisión.

MÁLAGA PARA LA GENTE

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha calificado de "sorprendente y hasta algo cómico" la propuesta de incluir una persona "con capacidad de proyección" en el pliego, ironizando con que "falta ponerle que se valoraría que sus iniciales empiecen por A y B --en referencia a Antonio Banderas--", por lo que ha asegurado que "más a medida imposible".

Además, ha dejado claro que "eso no es un concurso arquitectónico", ya que "lo ha dicho hasta el propio colegio de arquitectos, por lo que "ese seudoconcurso lo que ha buscado el alcalde es a quién regalarle un espacio que nos ha constado millones de euros, regalárselo y que, a partir de ahí, no le cueste dinero al Ayuntamiento".

Por último, ha criticado el concurso de reconocimiento ciudadano, que ha sido a través de la votación telemática "que encima no es vinculante", por lo que "cualquier parecido con una consulta ciudadana es nulo".