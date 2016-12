LA IGLESIA ‘24 HORAS’ DE SAN ANTÓN, EN LOS CUPONES DE LA ONCE

Etiquetas

La madrileña Iglesia de San Antón es la imagen del cupón de la ONCE del martes, 27 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor social que se realiza desde ella.Luis Natalio Royo, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, ha entregado al Padre Ángel una copia enmarcada de este cupón, en un acto en el que también ha participado el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, Fátima Peinado, y el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, David Olalla.Situada en la calle Hortaleza, número 63, la Iglesia de San Antón es un ejemplo del Barroco madrileño. Su autor es el arquitecto Pedro de Ribera. Carlos IV entregó el templo a los padres escolapios en 1794, y posteriores modificaciones dieron al templo un aspecto neoclásico. En el año 2015, tras un tiempo prácticamente cerrada y sin culto, la Iglesia de San Antón fue entregada a la fundación Mensajeros de la Paz, presidida por el citado sacerdote.Mensajeros de la Paz mantiene abierto el templo las 24 horas del día para dar cobijo a las personas sin techo y realizar una importante labor social y asistencial. El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, entre otros premios. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores y, además, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.