ILUNION MUESTRA HOY EN EL FORO CONTRACT SU EXPERIENCIA EN ACCESIBILIDAD

- En el marco de la 20 edición de Barcelona Building Construmat. ILUNION Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, presentará hoy en la Ciudad Condal su trabajo sobre el diseño de edificación accesible y sostenible. Lo hará a las 15.20 horas en el Foro Contract, que tendrá lugar dentro de la 20 edición de Barcelona Building Construmat.Será la directora de Arquitectura, Urbanismo y Transporte de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, María Medina, quien exponga el trabajo desarrollado por esta empresa en dicho campo, según informó el citado grupo empresarial en una nota.Así, detallará qué es necesario para que un edificio sea accesible para todas las personas, tengan o no discapacidad, y cómo se pueden adaptar las instalaciones para hacer más fácil el desplazamiento dentro de ellas. Medina pondrá como ejemplo la rehabilitación de Torre ILUNION en Madrid, la sede corporativa del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, y el trabajo realizado en el mismo con respecto a accesibilidad. "Construido entre 1971 y 1975, el edificio Torre ILUNON fue sometido a una reforma que abordó dos aspectos fundamentales. Por un lado, una serie de medidas de eficiencia energética, como la innovadora fachada, que tiene un gran atractivo arquitectónico y que convierte al edificio en ejemplo de sostenibilidad", explica la nota. "Por otro, el edificio fue sometido a un proceso de adecuación interior para adaptarlo tanto a los más modernos estándares de calidad como a los requerimientos de accesibilidad de ILUNION".LARGA EXPERIENCIACon una experiencia de más de 20 años en el ámbito de la accesibilidad universal y el diseño para todos, ILUNION Tecnología y Accesibilidad es experta en soluciones de mobiliario, productos de apoyo y sistemas tecnológicos que pueden ser incluidos en las edificios, viviendas, oficinas y establecimientos de todo tipo, para mejorar la autonomía personal y la seguridad de las personas mayores o con discapacidad."De hecho, y así lo ha demostrado ILUNION Tecnología y Accesibilidad, la innovación tecnológica contribuye a la accesibilidad en espacios cerrados, como los 'Beepcons'", asegura el grupo.Los 'Beepcons' son balizas de guiado inteligente especialmente diseñadas para facilitar a todas las personas la identificación y localización de los objetos cercanos mediante unas balizas inteligentes y una aplicación móvil.