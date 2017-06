Norman Foster desembarca en Madrid: "Estoy convencido de que el diseño es la llave del futuro"

Etiquetas

El arquitecto inaugura la sede de Norman Foster Foundation, un centro para creativos con ideas con las que construir "un futuro mejor"

El arquitecto británico Norman Foster ha presidido este jueves 1 de junio el Forum Future is Now ('El futuro es ahora'), un evento organizado con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Norman Foster Foundation, ubicada en Madrid.

"Estoy convencido de que el diseño es la llave del futuro", ha explicado el arquitecto y presidente de la fundación, cuya finalidad será "aunar" las fuerzas creativas de profesionales y personas con ideas para "construir un futuro mejor".

La nueva sede estará situada en la madrileña calle de Monte Esquinza, en el distrito de Chamberí, y estará dedicada a acoger actividades tanto de investigación como de difusión en materia de diseño aplicado al desarrollo urbano y a la solución de algunos de los retos que plantea la evolución de las sociedades, entre ellos la contaminación, la expansión urbana y la accesibilidad de servicios y el transporte, entre otros.

"El coche, tal como lo conocemos, posiblemente se extinga en la vida del día a día. ¿De qué manera afectará a las ciudades y a sus formas? Esto era ciencia ficción en mi juventud y ahora estamos al borde de esa realidad. Son sólo ejemplos de los cambios que están en el horizonte", ha manifestado Foster, que subraya que los cambios que están por venir son de "una naturaleza, unas dimensiones y una intensidad" desconocida en épocas anteriores.

A su juicio, las áreas principales en las que es urgente desarrollar soluciones innovadoras desde el diseño para garantizar un futuro mejor son, por un lado, la construcción y las edificaciones, y, por otro, el diseño de infraestructuras que unen e integran dichos edificios en el espacio urbano.

Por ello, el diseño, la construcción y diseño de edificaciones y las infraestructuras han vertebrado las ponencias del foro, que ha tenido lugar en el Teatro Real y al que han acudido, además de centenares de espectadores, diversas personalidades, como el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Entre los ponentes han figurado expertos en diferentes áreas como el diseño, la arquitectura, la ingeniería, la tecnología y el desarrollo urbanístico, como el director de Diseño de Apple, Jonathan Ive; el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg; los investigadores del MIT Nicholas Negroponte y Neri Oxman; el arquitecto suizo Mathias Kohler; o la arquitecta fundadora de Studio Urquiola, Patricia Urquiola.

EL RIESGO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

En las ponencias, se han abordado cuestiones acerca del desarrollo de las sociedades, que van desde la irrupción de las tecnologías en el ámbito del diseño y las posibilidades que ello ofrece hasta las consecuencias que, en términos sociales, puede acarrear la introducción de cambios "fuertemente disruptivos" en la sociedad.

"Los huevos ya han empezado a volar", ha bromeado el historiador e investigador de Harvard Niall Ferguson, que ha explicado que nada más llegar a Madrid, el coche en el que viajaba recibió el impacto de un huevo procedente de la manifestación de taxistas contra Uber y Cabify, dos aplicaciones tecnológicas que gestionan servicios de transporte alternativo al taxi.

Según Ferguson, el movimiento antiglobalización que el año pasado comenzó a manifestarse como parte del auge de determinados movimientos políticos, "terminará por volverse contra la tecnología tan pronto como los pequeños manufactureros se den cuenta de que es la tecnología lo que amenaza sus trabajos".

UN DESARROLLO INTEGRAL

De ahí que tanto Foster como varios de los ponentes hayan apelado a la necesidad de plantear el diseño de soluciones a los retos de la sociedad desde un punto de vista "holístico", que considere la sociedad como un todo y que provoque cambios de los que pueda beneficiarse la sociedad en su conjunto. También la alcaldesa de Madrid ha hecho referencia a ello al pedir que la innovación sirva para "paliar la desigualdad".

"Estamos siendo testigos a nivel global de un mundo cada vez más conectado. Estamos viendo migraciones de las zonas rurales a la zonas urbanas, migraciones entre continentes y cambios significativos que afectan a todos", ha señalado el arquitecto británico, antes de incidir en la importancia de "planificar un futuro que tenga en cuenta a quienes están menos preparados para adaptarse a los cambios, que en algunas ocasiones afectan también a otras zonas del planeta".

Por ello, ha hecho hincapié, por un lado, en la importancia de las "pequeñas ideas" que luego son capaces de generar "grandes cambios" mediante la introducción de nuevas dinámicas en la sociedad pero, por otro, en la necesidad de llevar a cabo un desarrollo organizado que permita optimizar los resultados de las acciones puestas en marcha. "Las ciudades parecen haber olvidado el poder de la planificación", ha advertido.

"Hay una historia que es la de la tecnología respondiendo a las crisis --ha concluido Norman Foster en la clausura del 'Forum Future is Now'--. El coche, que hoy es nuestro enemigo, fue en su momento el salvador. La magnitud de las crisis que hoy amenazan tienen una magnitud nacional y global, no solo a nivel de las ciudades. Pero las intervenciones de hoy me hacen tener gran esperanza y gran confianza en el futuro".