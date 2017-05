El Pleno dará luz verde a los comités de crisis por asesinatos machistas y aumentará a 130 los barrios de Madrid

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid convocado para este miércoles aprobará aumentar a 130 los barrios de Madrid con la incorporación del Ensanche de Vallecas, dará luz verde a la nueva ordenanza de subvenciones y al nuevo estadio Santiago Bernabéu, además de aprobar los comités de crisis por asesinatos machistas.

La de este miércoles será la primera constitución formal de un nuevo barrio en Madrid desde 1988. La Junta Municipal sometió a consulta pública si se debía configurar como barrio el Ensanche de Vallecas. Hasta el momento está inscrito al barrio de Casco Histórico. "Es un barrio que ha crecido mucho, es el más joven de todo el municipio", describía el concejal-presidente de Villa de Vallecas, Paco Pérez.

También será el Pleno en el que se dé luz verde a la modificación de la ordenanza de subvenciones, que apuesta por una simplificación administrativa para que puedan acceder entidades que hasta ahora no podían hacerlo o se les desincentivaba.

Así, el texto actual, que data de 2013, exige garantías previas que para determinados colectivos suponen una completa desincentivación. La modificación propuesta elimina en la mayoría de los casos las garantías, a no ser que las prevea expresamente la convocatoria, y facilita las concesiones directas para casos excepcionales.

Por Cibeles también pasará el plan especial del estadio Santiago Bernabéu y su entorno, que supondrá para los madrileños sumar un nuevo espacio ajardinado de uso público de 6.000 metros en la plaza de los Sagrados Corazones, algo que será posible con la demolición del centro comercial de la Esquina del Bernabéu. El plan especial saneará las deficiencias del estadio, mejorará el espacio urbano colindante y la calidad arquitectónica del Bernabéu.

Además el espacio entre el paseo de la Castellana y la fachada oeste del estadio, actualmente destinado a un aparcamiento, se transformará en una plaza pública de uso peatonal como antesala al Bernabéu. En esa fachada, donde no hay viviendas, se permitirá un vuelo singular de la cornisa para formar un atrio de entrada de 2.000 metros. Dicho vuelo no se apoyará en el suelo, por lo que no afecta a los límites.

También pasará por Pleno una propuesta del área de Economía y Hacienda para abonar obras no contratadas en la Ciudad de la Seguridad de la Casa de Campo pero realizadas aunque se reserva la posibilidad de emprender acciones legales.

Fue el PP el que puso en marcha este proyecto en 2013, con una inversión total de 15 millones de euros repartidos en varias anualidades hasta 2016. Se trataba de ubicar allí a funcionarios de otros edificios, algunos de ellos en régimen de alquiler.

Sánchez Mato y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, se negaron a recepcionar una parte de las obras --iban siendo entregadas mediante recepciones parciales-- tras la "detección de irregularidades por no coincidir los certificados con la obra ejecutada", que suponen una "desviación considerable con respecto al presupuesto inicial por encima del 22 por ciento". Además "se habían realizado obras no incluidas en las certificaciones".

En el apartado de proposiciones de los grupos, el PSOE planteará la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la contratación en Mercamadrid, concretamente las centradas en la ampliación y las firmadas con la empresa Merca Ocio. La okupación de La Ingobernable pasará por el Pleno de la mano del PSOE, que exige el desalojo.

Ahora Madrid cuestionará la Ley del Suelo de la Comunidad mientras que el PP reclamará obras de mejora en el barrio de Peñagrande y la elaboración del segundo plan Madrid Incluye. PP y PSOE llevarán sendas propuestas sobre el Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Ciudadanos exigirá que no haya cesiones de espacios municipales a entidades que "exalten la desobediencia a la Constitución" y que se promocione Madrid como sede de la Autoridad Bancaria Europea una vez que deje Londres por el Brexit.