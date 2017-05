La exposición 'Imagination on exile' reúne una veintena de trabajos de exalumnos de la Escuela de Arquitectura

Etiquetas

La muestra, que forma parte de las actividades del Workshop 'The rol of the green network', podrá verse en la ETSA hasta el 25 de mayo

Como parte de las actividades del Workshop 'The rol of the green network' se inaugura este viernes 12 de mayo, a las 19,00 horas, la exposición 'Imagination on exile' en el hall de entrada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Se trata de una recopilación trabajos profesionales y académicos de antiguos alumnos de la Escuela con una amplia proyección internacional, incluyendo varios doctorandos en Harvard, profesores en Columbia y trabajadores en estudios como Foster, Herzog&deMeuron, Moneo, entre otros.

Según un comunicado, el objetivo principal de esta propuesta, que reúne un total de 24 proyectos, es presentar y conectar todas esas historias dispersas por el mundo que partieron de una raíz común representada en la propia Escuela de Arquitectura de Sevilla.

La relación de participantes en la exposición es la siguiente: Juan Socas (Grenoble); Pablo Izaga, (Pdte. USA); Adrián Martínez Muñoz, (Moneo); Fernando Royo, (Estudio Pereda-Pérez); Aurora Donoso Sequeiros, (Nomad); Margarita Calero, (Ennead Architects de Nueva York); Fran Ramos, (Herzog&deMeuron); Carlos Cerezo y Ana García Pujol, (PhD en MIT, Iris VR Inc.); Pablo Sendra, (Prof. En Barlett, UCL); Curro González de Canales y Nuria Álvarez Lombardero, (Prof. A.A.); Esteban de Backer, (Prof. Columbia); Ana Mayoral, (Mdes Harvard); Ignacio Frade, (Penzel Architekten, Zurich); Juan Carlos Bamba, (fundador Bamba de Teresa Golzález Arquitectos, Ecuador); Rodrigo Castro Penalva, (PTW, Sydney); Studio Pez; Manuel Granados (Mathias Klotz); Elena Moron (Squire Architects); J. Daroca, J. Mayoral, J.R. Sierra (Práctica Estudio); Eva García Pascual, Jose Algeciras, Rocío Carvajo, Raúl Tirado Gálvez y Plácido González.

'WorkShop 'The rol of green network'

El punto de partida para la reflexión de este Workshop, que han tenido lugar los días 10, 11 y 12 de mayo en el Cicus, es el tránsito que han experimentado los espacios libres en la ciudad contemporánea. El ámbito elegido para el trabajo en los talleres se ha centrado en las Riberas del río Guadaíra en su recorrido entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, un territorio destinado a jugar un papel determinante en la futura configuración del Área Metropolitana de Sevilla.

En el desarrollo de los talleres han participado Ramón Pico, Víctor Pérez Escolano, Javier López, Francisco Montero, Javier Terrados y Pedro Górgolas, que junto a arquitectos invitados como jurado, Anita Berrizbeitía (GSD de Harvard), Pablo Pérez Ramos (GSD de Harvard), Iñaki Ábalos o Juan Domingo Santos, han guiado y moderado los distintos discursos de cada propuesta, con la tutorización de dos de los miembros del estudio Práctica, Jaime Daroca y José Ramón Sierra, y el arquitecto Adrián Martínez.

El Workshop 'The rol of the green network' ha sido organizado por la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Sevilla y el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción en colaboración con la Harvard Graduate School of Design y el Centro de Estudios Andaluces.