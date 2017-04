ARCA acogerá hasta diciembre una exposición conjunta con la Escuela de Arte y Diseño sobre la obra de Gaspar Bennazar

Etiquetas

La obra del arquitecto Gaspar Bennazar en Palma protagonizará desde este martes hasta el 10 de diciembre una exposición en la sede de ARCA organizada conjuntamente con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Baleares.

La inauguración de 'Bennazar Palma' tendrá lugar este martes a las 20.00 horas en la sede de ARCA, según ha indicado la entidad. La exposición ha sido diseñada y montada por los alumnos de la Escuela de Arte y Diseño, bajo la coordinación de los profesores Florentino Flórez y Blanca Castaldo.

La exposición Bennazar Palma es un recorrido cronológico (1900-1933) por las obras más importantes en la ciudad de Palma del arquitecto Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 - Barcelona, 1933). La información se encuentra en catalán, castellano e inglés.

La exposición se divide en siete paneles diferentes, con textos e imágenes que repasan obras como la Caja de Ahorros de Baleares, S'Escorxador, el Edificio Triquet y Vil·la Schembri, Pont des Tren i d'en Moranta, Can Tous, Can Caubet, la Protectora y Coliseu Balear o el Cine Born. Los textos e ilustraciones de la exposición son de la ex alumna Liliana Boffi y las fotografías han sido realizadas por el ex alumno Alejandro Maestro.

También se recuerdan edificios ya derribados como el Teatro Lírico (1910-1968), la Escuela Graduada (1912-1972), el Pont des Tren (1910-2005) o Can Bibiloni (1928-2015).

La exposición también incluye paneles con la biografía del arquitecto y se complementa con dos planos del centro histórico -con 22 edificios dibujados a vista de pájaro- y del ensanche de Palma -17 edificios-.

Por último, se podrán ver dos maquetas de edificios de Gaspar Bennazar, realizadas por los alumnos de la Escuela de Arte: Olis Balle o Almacén de Can Segura, derribado en 1998, y el Coliseo Balear. Las maquetas se realizaron en 1998 y 1999.

La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Esta actividad está patrocinada por la Agencia de Turismo de Baleares (ATB).