EL ARTISTA CIEGO ATAÚLFO CASADO GANA EL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS ‘25 AÑOS DEL MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE’

El artista ciego Ataúlfo Casado ha ganado el Concurso de Artes Plásticas para personas con discapacidad visual ‘25 años del Museo Tiflológico de la ONCE’, con la obra ‘¿Qué fue de los gorriones de Siria?’. Quien fuera el copista más joven del Museo de El Prado -antes de perder la vista- expresa en la escultura ganadora su sentimiento "ante el sufrimiento de la población siria en esta guerra cruel". El galardón está dotado con 3.000 euros.Los finalistas del certamen han sido Luz Galván Fernández, con ‘La menina musical’, un cuadro realizado con técnica mixta, en blanco y negro, con acrílicos y collage de partituras musicales y sedas pintadas por la autora, y el joven Rubén González Sánchez, por la escultura ‘Navegando en el mar de mis pensamientos’, realizada en madera de nogal, mezclando técnicas de talla y construcción, y en la que juega con el lenguaje abstracto para unir sus sensaciones en relación al mar.El Concurso de Artes Plásticas ‘25 años del Museo Tiflológico de la ONCE’ estaba dirigido a cualquier pintor, fotógrafo o escultor mayor de edad, ciego o con discapacidad visual -afiliado a la ONCE- y pretende incentivar la participación de los artistas ciegos y contribuir a la difusión del Museo Tiflológico por su aniversario.La obra ganadora, junto a las dos finalistas, formarán parte de una exposición en la que también estarán otras ocho obras de las presentadas al concurso: las obras pictóricas de Rafael Arias, ‘Jenny’; Kelly Arrontes, ‘Ensoñación’; Covadonga Martín, ‘Cascada’; Elena Rodríguez, ‘Ensueño’, y Pilar Lasierra, ‘Galopando’, y las fotografías de Carme Ollé, titulada ‘Password vital’; César Delgado, con ‘Atados por lo invisible’, y Javier Jiménez, que presentó ‘Reflejos de un bosque urbano’. La muestra tendrá lugar en diciembre de 2017 en el Museo Tiflológico de la ONCE.El jurado del Concurso de Artes Plásticas ‘25 años del Museo Tiflológico de la ONCE’ ha estado compuesto por el periodista y crítico de arte Carlos García-Osuna; Rosell Meseguer, artista visual y doctora en Bellas Artes; Kay Woo, escultora; Ana Isabel Ruiz López, directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE; Gemma León Díaz, consejera general de la ONCE, y María José Sánchez Lorenzo, jefa del Departamento de Promoción Cultural y Braille de la ONCE.