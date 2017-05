ASTURIAS. LA ONCE EXPLICA SU LABOR SOCIAL EN AVILÉS

Etiquetas

La Semana de la ONCE en el Principado de Asturias tendrá hoy como escenario Avilés, localidad que acogerá una serie de actividades con las que la organización dará a conocer a la sociedad la labor social que realiza en la región.Una exhibición de goalball (deporte específico para personas ciegas), música y teatro son algunas de las actividades que se desarrollarán con motivo de la Semana de la ONCE en el Principado de Asturias.Los actos culturales llegarán de la mano del Taller de Coro de la ONCE de la Delegación Territorial de Asturias. También habrá un monólogo de Gloria Pasarón, perteneciente a la Asociación Cultural de Personas Ciegas y Deficientes Visuales de Asturias ‘Grupo la Esfera’. Ambas citas culturales tendrán lugar en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés.La ONCE tiene 1.587 afiliados en Asturias y ofrece sus servicios a 137 estudiantes. Además, cuenta con una plantilla de 544 vendedores que comercializan los productos de juego de la ONCE.