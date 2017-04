Aarón Cobos estrena en Washington el musical 'In the Heights': "En Estados Unidos me siento como en casa"

Etiquetas

El actor Aarón Cobos estrena este miércoles, 26 de abril, en Washington la versión en español del musical 'In the Heights', con el que el Teatro Gala concluye su 41 temporada '¡Con tu propio Acento!', y que ha permitido al intérprete sentirse en Estados Unidos "como en casa" tras las dificultades que ha encontrado en España.

En una entrevista a Europa Press, Cobos ha explicado la dificultad de encontrar trabajo en el sector teatral en España tanto a lo largo de su trayectoria como en la actualidad. De hecho, ha admitido, "fue un punto en el que verdaderamente no merecía la pena seguir apostando por algo que al final no merecía la pena para uno mismo. No hablo sólo de proyectos de crecimiento artístico y nuevos retos, sino de los salarios extremadamente irrisorios, o de trabajar literalmente gratis".

Respecto a esta 'fuga de cerebros' en España, el actor ha lamentado que "su repercusión tendría que alarmar más de lo que lo hace". "Me entristece que un país como el mío tenga que perder a gran parte de sus trabajadores más cualificados y con tanto talento. Desearía que España pudiera volver a tener una edad dorada y fuera un referente social, económico y artístico, y no solo vacacional y festivo", ha asegurado.

Por todo ello, se mudó a Nueva York, "su sueño", para descubrir un mundo de posibilidades y oportunidades y unirse a la versión española de la producción musical 'In The Heights' que ha ganado cuatro Premios Tony y que fue nominado al Premio Pulitzer de Drama del 2009. Como ha destacado, para él y su carrera, "era el momento de tomar una decisión y saltar".

Así, el actor ha afirmado que por ahora no piensa regresar a España, pese a asegurar "amar" el país y sus raíces: "no pasa nada si nos trasplantamos o nos injertamos en tierras más fértiles donde podamos ser nosotros mismos y seguir creciendo".

"En España ya tenía la sensación de estar empujando un muro inamovible. Veía grandes injusticias dentro del sector cultural y artístico (crisis, subida del IVA, cierre de cines y teatros) y también injusticias consecuentes hacia nosotros", ha relatado, por lo que ha reiterado que en Nueva York se siente "como en casa".

Nacido en Alicante en 1984, Cobos se mudó a Madrid en 2005 para unirse al musical de Mecano 'Hoy no me puedo levantar' y desde entonces ha participado en producciones musicales españoles como 'Aladdin', 'High School Musical', 'Mamma Mia', 'My Fair Lady' o 'Priscilla, Reina del Desierto'.

"UN MENSAJE MUNDIAL"

El espectáculo 'In the Heights' cuenta la historia de los amores, las esperanzas y las desilusiones de una comunidad inmigrante latina tenaz frente a los cambios demográficos en el barrio de Washington Heights, lleno de influencias hispánicas con los ritmos hip hop, salsa y merengue.

A este respecto, Cobos ha expresado que está muy orgulloso de su sangre y herencia y que es "un placer" representar al mundo latino "sin caer en los estereotipos de las drogas o en la violencia".

Además, ha detallado que el argumento transmite "un mensaje mundial, universal para todo el que quiera escuchar" por lo que se ha mostrado confiado en que "esta producción inspire y le dé poder al público, en este momento histórico en el que el tono político ha denigrado a las 'minorías'", refiriéndose a la política de Trump.

"La producción es como un hogar, porque todos vivimos y convivimos juntos. Somos 'casa', porque casa es donde decidimos ser y estar. Y no aceptar esto sería algo así como no aceptar que podemos vivir sin respirar. Es una realidad le pese a quien le pese", ha añadido.

El musical 'In the Heights' ha sido concebido por Lin-Manuel Miranda, autor también de las letras, con libreto de Quiara Alegría Hudes, mientras que Luis Salgado es el director y coreógrafo de la producción y Walter "Bobby" McCoy es el director musical. Esta producción cuenta con subtítulos en inglés y español, y se representará en la ciudad americana hasta el 21 de mayo.