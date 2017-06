Abierta la convocatoria para pedir participar en ARCOmadrid 2018, que se celebrará del 21 al 25 de febrero

Etiquetas

ARCOmadrid abre la convocatoria de peticiones para participar en la 37ª edición de la feria, que se celebrará del 21 al 25 de febrero en la Feria de Madrid, ha informado Ifema en un comunicado.

ARCOmadrid 2018 consolidará su papel como lugar de encuentro para coleccionistas, galeristas, comisarios y profesionales del arte procedente de todos los rincones del globo prestando especial atención a las obras que mejor reflejen su tiempo y posición en el mundo, en todas las secciones y programas de la feria.

El 2018 ARCOmadrid mantendrá su voluntad de innovación y, en vez de contar con el tradicional país invitado, incorpora un concepto, eje de investigación, como invitado: 'El futuro'.

Bajo el título 'lo que va a suceder no es el futuro, sino lo que vamos a hacer', más que un ejercicio de mera especulación sobre el futuro del mercado del arte, el objetivo de las comisarias Chus Martínez, Elise Lammer y Rosa Lleó será convertir ARCOmadrid 2018 en un "espacio que nos permita imaginar, producir y proponer una visión de la complejidad que nos espera".

Como ha explicado la directora del Instituto de Arte de la FHNW Academy of Art and Design en Basilea, "proponer una noción como el futuro para que sea la pieza central de la próxima edición de ARCOmadrid exige tomarse en serio la cuestión de la continuidad, no solo nuestra responsabilidad colectiva hacia lo nuevo, sino también hacia los miles de puentes que conectan los distintos lenguajes artísticos, generaciones artísticas, las instituciones, tanto públicas como privadas, las realidades de género y políticas, la esfera urbana y la rural, las diferentes naturalezas y la dimensión humana".

Tomando este tema como punto de partida, las comisarias seleccionarán aproximadamente 15 galerías y 15 artistas cuya obra se mostrará en una sección especial de la feria diseñada por el prestigioso estudio de arquitectura Andrés Jaque/Office for Political Innovation.

El futuro será también el epicentro del Foro ARCOmadrid que en esta edición dedicará un día entero a la celebración de un seminario interdisciplinar de comisarios, críticos, filósofos y científicos reconocidos a nivel internacional. Además, ARCOmadrid celebrará eventos para profesionales del mundo del arte como las charlas sobre Coleccionismo, patrocinadas por la Fundación Banco Santander y el Foro.

ARCOmadrid 2018 una vez más aprovechará su posición para tender puentes entre los mundos del arte europeo y latinoamericano, una de sus señas de identidad.

La feria ofrecerá una plataforma para el arte latinoamericano y su mercado al poner el foco en el trabajo de los grandes artistas de este continente, incluyendo aquellos que residen en otros lugares del mundo.

Así, la presencia de galerías latinoamericanas se hará visible tanto en el Programa General como en los programas comisariados de la feria como Diálogos, dirigido por María de Corral, Lorena Martínez de Corral y Catalina Lozano, y Opening, dirigido por Steffanie Hessler e Ilaria Gianni.

Las solicitudes para participar en el Programa General de ARCOmadrid 2018 se pueden descargar de la página web de la feria: www.arco.ifema.es. El plazo para la presentación de solicitudes termina el 3 de julio.