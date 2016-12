Aguilar resalta que no se ha "parado de trabajar" por la llegada del legado de Lorca que está "más cerca"

Etiquetas

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha indicado este miércoles que desde las administraciones "en todo el año 2016 no hemos parado de trabajar" por el traslado del legado de Federico García Lorca desde Madrid a Granada, y que "fruto de ese trabajo estamos mucho más cerca de lograr aquello que todos queremos".

Así se ha referido Rosa Aguilar a preguntas de los periodistas al hecho de que el legado "venga" al Centro Lorca construido en la plaza de la Romanilla de Granada para albergar estos fondos que están actualmente en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Rosa Aguilar ha subrayado "la cantidad de horas" que, en el marco de la Fundación que lleva el nombre del escritor y el Consorcio que rige el Centro Lorca, "hemos estado trabajando", habiéndose "recorrido un camino" que permite pensar que "en el horizonte" del "cumpleaños del poeta", que nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, "no estaría mal que el legado estuviera en su tierra".

Ha sido un trabajo "no exento de dificultades porque si no tuviera dificultades el legado ya estaría en Granada" si bien "cuando las cosas tienen dificultades hay que trabajar y no parar de trabajar", ha aseverado Aguilar que ha mostrado su confianza en que "el legado vendrá, a mí no me cabe la menor duda".

A este respecto, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que ha acompañado a la consejera en la presentación de la restauración de la Torre de la Justicia de la Alhambra, que tendrá un uso cultural, ha indicado que cuando, el pasado mayo, el PSOE accedió al equipo de gobierno municipal granadino "las relaciones estaban rotas" con la Fundación Federico García Lorca "a pesar de que había un magnífico trabajo hecho por la Consejería de Cultura".

Pero, según ha proseguido Cuenca, el Ayuntamiento gobernado por el PP, "en su momento, había decidido mirar para otro lado" a lo cual le ha seguido, "en un tiempo prácticamente récord", un "trabajo intenso" que facilita "que hoy el legado del poeta esté muchísimo más cerca" en virtud de un traslado para el que "sería una magnífica fecha, en este caso, junio de 2017".