La Alameda se erigirá por segundo año consecutivo en el epicentro del Monkey Week el 12, 13 y 14 de octubre

Desde el lunes 9 de octubre la ciudad acogerá actividades paralelas de este evento, que el año pasado visitaron más de 16.000 personas

La Alameda de Hércules acogerá los días 12, 13 y 14 de octubre la celebración del Monkey Week, el festival de música independiente que el año pasado estrenó sede en Sevilla y que visitaron más de 16.000 personas que se repartieron por los 20 espacios escénicos dispuestos en la edición 2016. El Ayuntamiento, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), ha apoyado este evento con 50.000 euros.

"Estamos ante el mejor festival urbano que se celebra en España y como concejal de Cultura estoy tremendamente satisfecho de que el Monkey Week se celebre en Sevilla en un barrio tan peculiar como la Alameda", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, quien ha destacado que este festival "viene a cubrir un nicho importante en la agenda cultural de la ciudad porque son muchos los festivales que tenemos de enero a diciembre, pero el Monkey tiene su propio ADN".

En esta edición, según un comunicado, en la que Monkey Week pasa a denominarse Monkey Week SON Estrella Galicia, desde el lunes 9 habrá diferentes actividades del festival en diversos espacios de la ciudad, como en el Edificio Cicus, que por segundo año se consolida como el entorno donde disfrutar de los primeros compases del festival en la ciudad.

Tras la primera edición en Sevilla, que sirvió para tomar las medidas de la ciudad a un evento que llegaba nuevo a la misma gracias a la colaboración del ICAS y el Ayuntamiento de la ciudad, se mantienen las mismas constantes en su dinámica y las señas que le confieren su identidad: Monkey Week SON Estrella Galicia volverá a ser un festival cien por cien urbano. Es quizás uno de los objetivos primordiales del festival, y la base de esa colaboración inestimable del ICAS en el proyecto de un festival urbano que se viva en la ciudad de Sevilla. Así, volverá este octubre a la Alameda de Hércules y alrededores, aunque también con satélites nocturnos como ese cinturón de salas que supone la unión de la Sala X, la Sala La Calle y la Sala Even.

Monkey Week SON Estrella Galicia no solo será un aluvión de música en las calles. También estará bien presente su otra seña de identidad: su faceta como encuentro para la industria musical, que el pasado año convocó a más de 100 empresas, agencias e instituciones culturales participantes (19 de ellas andaluzas), más de 600 profesionales, más de 500 músicos, 163 bandas (46 de ellas andaluzas), más de 160 periodistas y más de 30 delegados internacionales, de países como México, Australia, EE.UU., Reino Unido, Chile, China, Suecia, Corea del Sur, Serbia, Austria o Rusia, entre otros.

Una edición más, el epicentro de esta actividad profesional será el Espacio Santa Clara, y como cada año contaremos, entre otras entidades, con la colaboración de Extenda (Agencia Andaluza de Comercio Exterior), gracias a la misión comercial inversa que realiza desde hace cuatro años en Monkey Week. A través de esta misión se ha conseguido, entre otros casos de éxito, que bandas andaluzas como Guadalupe Plata hayan visitado Colombia y su Rock Al Parque; La Suite Bizarre haya hecho otro tanto con México y su Festival Marvin CDMX; Miraflores haya girado por Islas Reunión; Little Cobras y The Milkyway Express actuaran en festivales portugueses como Milhoes de Festa; o que I Am Dive fuera uno de los artistas participantes en el festival Sound of the Xity, de China.

Este 2017 el Monkey contará con tres cabezas de cartel, uno por jornada principal. El jueves será el turno de los estadounidenses Swans, que abrirán la primera noche de las grandes, el jueves 12, en el Teatro Central. Monkey Week SON Estrella Galicia siempre se ha caracterizado no solo por ser plataforma de bandas emergentes, sino también por sus guiños y homenajes a artistas más que consagrados y que han supuesto parte de nuestra educación musical, como ha sido el caso de Wire, The Damned, Silver Apples, Hawkwind o Faust, entre otros. Y Swans encaja a la perfección en esta característica.

El viernes, la cita será en el Teatro Alameda con el rap y los nuevos sonidos urbanos de la mano de una de las voces más singulares de la escena del hip hop internacional: la también estadounidense Princess Nokia, que acaba de triunfar en el recientísimo Sónar de Barcelona y que además vendrá a Monkey Week SON Estrella Galicia sin gira en nuestro país, solo y exclusivamente para actuar en el festival de Sevilla.

Y el sábado, de nuevo en el Teatro Alameda, cambio de tercio, además con una revelación andaluza como la cantaora Rocío Márquez, que acaba de estrenar 'Firmamento' junto a la formación de jazz Proyecto Lorca, un trabajo que parte de los palos tradicionales del flamenco para recorrer sus propias y personales variaciones musicales. Tradición y modernidad, otra conjugación que puede aplicarse siempre a Monkey Week SON Estrella Galicia y que para esta ocasión no hemos encontrado mejor esencia: Rocío Márquez.

Además de estos nombres, se unen ya al cartel de esta novena edición otros veteranos de excepción: el norteamericano Baby Dee, que viene acompañando a sus compatriotas Swans por tierras españolas, y el navarro Cabezafuego, que acaba de firmar sin duda uno de los discos del año, "Somos droga", y que actuará en el festival con banda y no como nos tiene acostumbrados últimamente en sus visitas al Sur.

Otra de las características del festival es su colaboración con otros agentes culturales en pos de los nuevos talentos y su proyección entre prensa, profesionales y público, como es el caso de AIE y su ciclo AIEnRUTa - Artistas, o de la UNIA y su certamen UNIA Música Abierta. Gracias a los primeros contaremos con los showcases de cuatro artistas seleccionados entre los grupos participantes en su último ciclo: Bala, Luma, Cala Vento, e Iseo & Dodosound. Y gracias a los segundos, contará con la presencia de los tres ganadores del certamen este 2017: Los Voluble, Yawners y Brigitte Laverne.

Otro de los agentes que vuelve a colaborar en esta edición será Fundación SGAE, y no solo como en años anteriores a través de la ayuda directa mediante bolsas de viaje a sus socios músicos participantes en los showcases. Este año habrá además un par de novedades muy atractivas, materializadas en un taller y un laboratorio de creación, que fructificarán a su vez en dos shows tan interesantes como únicos, y que desvelaremos próximamente.

Además, se suman también los primeros nombres confirmados en el Circuito de Showcases de Monkey Week SON Estrella Galicia, a saber: la artillería oscura de Balcanes, los beats contagiosos de Bronquio, los aullidos metálicos de Fasenuova, los aromas fronterizos de Furia Trinidad, los ritmos entre el jazz y el trance de Mohama Sanz, la psicodelia preñada de flamenco y rock de Quentin Gas & Los Zíngaros, y el angst juvenil de tintes grunge de Smokers Die Young.

La convocatoria de showcases de esta edición, actualmente aún abierta, está siendo todo un éxito, con más de 500 bandas participantes hasta el momento procedentes de toda Europa y Latinoamérica, y con continuas inscripciones cada jornada. También se encuentra abierta en estos momentos la convocatoria del Mercado Profesional Monkey Market para empresas del sector, y que se celebrará un año más en el Espacio Santa Clara, aunque pasando a hacerlo a partir de esta edición en el Claustro de dicho edificio. Un aliciente más que favorecerá sin duda la visibilidad de los stands y las empresas, entidades y asociaciones participantes.