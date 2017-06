Alcalde aboga por que Málaga sea "capital cultural permanente" y dice que "no vale la pena" estudiarlo para 2031

Etiquetas

Añade que no tiene "inconveniente en que se plantee", pero valora que ya la ciudad sea referente y "tercer foco cultural de España"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que lo que le importa es "ser capital cultural permanente, no un año", por lo que, a su juicio, "no vale la pena estudiar, aunque no tengo inconveniente en que se plantee", que la ciudad aspire a ser Capital Europea en 2031. "No hay que poner límites en ese tema y no hay que estar obsesionado con ningún año, es gradual".

"Para 2031 Málaga tendrá todavía más potencia cultural que ahora", ha sostenido De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre el hecho de que España acogerá una Capital Cultural en ese año y si Málaga podría aspirar a ello.

A juicio del alcalde, que ha presentado la muestra 'Málaga, ciudad del saber', "cada año iremos a más", aludiendo a "esta lluvia fina, de todos los logros, del tejido de equipamiento museístico que tiene la ciudad", por lo que "es evidente que nos da una gran fortaleza cultural; y no hay que poner límites en ese tema y no hay que estar obsesionado con ningún año, es un tema gradual".

"Málaga en estos años ha conseguido tener una imagen de ciudad potente e innovadora en materia cultural, fuerte y que llama la atención en España y fuera del país", ha defendido.

Es más, al respecto, ha señalado que "esto es una realidad" y ha valorado que "si ahora nos pusiéramos a aspirar a esa capitalidad parece que estamos deseando hacer algo que llame la atención", pero ha incidido en que "Málaga llama la atención permanentemente, somos referencia, somos noticia".

Cuestionado, en concreto, sobre si se tiene previsto estudiar esa aspiración para 2031, De la Torre ha dicho que "no vale la pena estudiarlo, no tengo inconveniente en que se plantee, pero es que la realidad hoy es que somos tercer foco cultural de España, tras Madrid y Barcelona".

"Lo que importa es dar más posibilidad a los creadores, avanzar en materia musical con el auditorio... quedan objetivos que conseguir, evidentemente, pero el recorrido cultural de Málaga ha sido brillante, potente en estos años, nadie puede negarlo", ha concluido.