Alcalde dice que el concurso del Astoria valorará que tenga detrás una persona "con capacidad de proyección"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este martes que el pliego del concurso para adjudicar los suelos de la manzana del Astoria y Victoria valorará contar con "una persona cualificada, con capacidad de proyección" por lo que, a falta aún de concretarlo, ha señalado que tendrá "una descripción" para valorar, tras resultar ganadora en el concurso de ideas la iniciativa de José Seguí respaldada por el actor Antonio Banderas, "la aportación que hace la figura de Banderas u otra persona equivalente si la hay, española o de fuera".

Así lo ha afirmado De la Torre tras ser cuestionado por hasta qué punto la inclusión de la figura de Banderas puede ser clave para determinación última, precisando, no obstante, que "habrá que ver, los asesores lo verán, si en el pliego se pone exactamente el nombre, quizá no se pueda, no se deba, porque se estaría haciendo como una especie de determinación previa; pero sí una persona cualificada, con capacidad de proyección o, qué sé yo, hacer una descripción que puede valer para la aportación que hace la figura de Antonio Banderas u otra persona equivalente si la hay, española o de fuera".

"Actuando con buena fe, con sentido común y con sentido de la concurrencia seguro que se acierta y en esos parámetros que compartimos tanto ellos, los que han preparado la oferta, como nosotros, compartimos esa buena fe, sentido común y criterio de la concurrencia", ha valorado De la Torre.

Además, ha comentado que el pliego, aunque se ajustaría a los parámetros conocidos del proyecto ganador, "se dejarán las variantes que permitan tanto en mejora del tema cultural como la parte económica" para que "pueda haber unos criterios, valores, ofertas, números que permitan luego la selección final".

De la Torre ha vuelto a recordar que "no había un compromiso firme de que fuera el propio proyecto --el ganador del concurso de ideas--

el que se desarrolle", pero, "parece natural" por la parte, arquitectónica, por la parte de contenido cultural y de la sostenibilidad del proyecto en sí mismo.

En este punto, ha incidido en que "queda claro que hay un suelo público, que tiene que ser concedido --concesión demanial-- a quienes lo vayan a hacer", precisando que ese paso "parece más natural, más competitivo, más limpio, menos sujeto a críticas, más de consenso el que se haga por concurrencia y que pueda venir otro proyecto en una línea muy coincidente y si es mejor, no será fácil, pero si es mejor, pues 'mejor para Málaga', como decía Banderas".

Así, ha reiterado que "en principio parece lo natural que el proyecto, sus componentes y sus fortalezas de la propuesta ganadora del concurso de ideas, si se mantienen y se mejora a la hora de presentar respuesta al pliego que se haga, lo normal es que eso gane, pero todo concurso está sujeto a la competitividad".

Según De la Torre, ahora procede a la propuesta de José Seguí y Antonio Banderas que hagan ellos un avance más en la formulación arquitectónica y el contenido del proyecto "y hagan esa solicitud del suelo". Asimismo, ha comentado De la Torre, "la respuesta nuestra debe ser, si el proyecto necesita un cambio de Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), hacer un cambio y luego plantear, desde que esté aprobado inicialmente el cambio del Pepri, poder hacer la formulación del concurso para la concesión demanial".

También ha señalado que debe avanzarse en el tema arqueológico "y ahí tenemos que coordinarnos con la Delegación de Cultura de la Junta para ver cómo podemos avanzar en el tema de la arqueología, para que no se dilate en el tiempo los estudios correspondientes".

Sobre la rebaja de la altura del proyecto ganador en el concurso de ideas, De la Torre ha opinado que "da personalidad al proyecto", por lo que "es cuestión de que ellos propongan, vean, quizá un cierta reducción, pero no toda, y será necesaria la modificación del Pepri".

Por ello, ha considerado que también "es un tema a hablar" con la Junta, opinando que "el propio Seguí hablará con técnicos de la Consejería de Cultura, es lo que yo haría para ver cómo ven el tema". "Se trata de que tenga personalidad, diálogo con la Alcazaba, como se ha planteado la idea del proyecto y sea lo más compatible con las normas básicas del Pepri".

PROPUESTA DE BANDERAS

Sobre la propuesta de Seguí, Banderas y Starlite, que les fue informada en una reunión que mantuvieron este pasado lunes, De la Torre ha señalado que "Banderas es muy buen comunicador, y el proyecto tiene elementos culturales fuertes, potentes" citando, entre otros, una sala de teatro conectada con teatros nacionales y del exterior; la posibilidad de también de tener coordinación con el Teatro Cervantes y con actividades como el Festival de Cine.

"Todas esas cuestiones caben perfectamente en ese espacio y luego una sala más reducida como teatro alternativo local, una parte escuela de teatro... temas que, lógicamente, yo inclusive, creo que debemos ser prudentes en no contar todo, porque si van a hacer una concurrencia competitiva, al final, los que compiten deben de guardarse sus mejoras ultimas para ese momento de la competencia ultima que haya", ha incidido.

Por otro lado, ha valorado que se haya llevado a cabo un concurso de ideas y ahora un nuevo concurso para la concesión demanial, ya que, ha asegurando, "nosotros de una tacada no podíamos haber hecho la concepción demanial, ya que exige un análisis más afinado, de todo este tema, creo que el camino es correcto".

MERCADO MERCED

Por otro lado, preguntado sobre la concesión del Mercado de la Merced, que tiene numerosas deudas, De la Torre ha señalado que "nosotros no hemos tomado postura sobre ese tema y no hay, que yo sepa, avance en retirar la concesión".

"Nosotros estando en el marco de la relación a la cual se hizo la concepción, no tenemos que entrar más allá, pero no me lo conozco a fondo, no tengo noticias de que haya voluntad de retirar", ha añadido.

Es más, aunque ha dicho que le preocupa los incumplimientos, "lo veo como un tema de particular, como un problema que tiene una empresa, que podrá buscar una solución él, si es que puede hacerlo mejor, o llegar a un acuerdo con otra empresa que pueda ayudarla hacerlo mejor", ha concluido.