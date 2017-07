Artistas baleares participan en la feria ArteSantander a través del proyecto 'La marca visible' de dibujo contemporáneo

Etiquetas

Un total de seis artistas baleares participan hasta el 19 de julio en la feria internacional de arte ArteSantander, a través del proyecto de dibujo contemporáneo 'La marca visible', una exposición que recoge las variadas aproximaciones formales y técnicas en el dibujo contemporáneo.

Estos artistas son Mònica Fuster, Albert Piña, Cristòfol Pons, Isabel Servera, Cruz Ugarte y Damià Vives, quienes privilegian la idea de esta práctica multifacética como la mejor huella visible de aquello humano. "Un rastro de vida que se origina en el trabajo y certifica la identificación esencial entre vida y tiempo", tal y como ha indicado el Govern.

La feria, situada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, acogerá hasta 42 galerías de arte contemporáneo especializadas en varias disciplinas: pintura, escultura, instalación, fotografía, nuevos apoyos tecnológicos, obra gráfica, dibujo y múltiplos.

Es la primera vez que el Institut d'Estudis Baleàrics (Illenc) participa con una exposición colectiva a ArteSantander. Para la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, es importante la participación dado que "ArteSantander es la segunda feria más antigua de España después de Arco y representa un hito cultural de gran importancia en el verano".

En cuanto al dibujo, para la comisaria de la muestra, Mónica Álvarez, es "una acción primaria, que se relaciona con la impronta que nuestro cuerpo provoca en el mundo. Ha sido una forma fundamental de expresión pública a través de la historia y es el modo más simple y eficaz de comunicar ideas visuales".

Partiendo del reconocimiento de que "cualquier instrumento, incluyendo nuestro dedo que hace deslizar la arena de la playa o la gota de agua derramada sobre la mesa, puede generar una impronta, una huella o una marca visible a la cual denominamos dibujo" la exposición muestra trabajos realizados en varios apoyos por artistas de distintas generaciones.

Entre las obras seleccionadas se encuentra el vídeo inédito de 'From cause to consequence (and back again)' que investiga los significados de las palabras, sus grafías y sus sonidos, y la serie 'Un dibujo al día (o casi)', en la que Cruz Ugarte pone en acción desde hace años una disciplina de trabajo diario que constata la marca del tiempo.

En sus reflexiones sobre la impronta de nuestras acciones, Isabel Servera rescata los papeles residuales marcados al dibujar y los presenta también como obra artística en sus obras tituladas 'Diario', mientras que Damià Vives otorga un formato cartográfico a sus dibujos, registros de situaciones reales en las que el artista se encuentra inmerso.

Los últimos dibujos, más introspectivos y luminosos, de Cristòfol Pons y de Albert Piña, están instalados en una cierta ambigüedad, al límite entre la ingenuidad y la ironía.

La exposición se desarrollará en el contexto artístico que acompaña ArteSantander, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Santander, que este año celebra su 26ª edición.

La capital cántabra da la bienvenida este verano en el nuevo Centro Botín, diseñado por Renzo Piano, que ha programado tres exposiciones: la esperada muestra de Carsten Höller titulada 'Y', 'Ligereza y atrevimiento. Dibujos de Goya', y una selección de fondo de la propia Fundación Botín. Artesantander coincide con el simposio 'Coleccionismo, arte contemporáneo y sociedad. El milenio revisitado', que se celebrará en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo la dirección de Rosina Gómez-Baeza.