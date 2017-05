Tres artistas de Baleares se promocionan en Venecia aprovechando la gente atraída por la Bienal

Etiquetas

Los artistas de Baleares Bernardí Roig, Diana Coca e Isabela León expondrán su obra en diversos espacios de Venecia con el objetivo de aprovechar la afluencia de gente que atraerá la Exposición Internacional de Arte a la ciudad italiana para difundir sus creaciones.

La Bienal, que comienza este sábado y es uno de los eventos creativos más importantes del mundo que se celebra cada dos años en Venecia, es un gran escaparate para los artistas, ha informado el Insitut de la Llengua i la Cultura Balear (Illenc).

El Illenc pone al alcance de los artistas y de los agentes culturales diversas líneas de subvención para promover la proyección exterior de la cultura de las Islas y asume parte de los costes de la organización de las exposiciones, así como del traslado de la obra y el artista y de su alojamiento.

DIANA COCA

Por su parte, la artista visual Diana Coca inaugura este domingo la exposición 'Shaped in Mexico' en la galería About. Depués de dos exitosas ediciones de esta muestra colectiva en Londres, sus participantes han sido invitados a participar en Venecia del 14 al 19 de mayo y posteriormente en Düsseldorf del 25 de mayo al 6 de junio.

En Venecia el anfitrión es el espacio expositivo About, un proyecto independiente de investigación y de arte, y en Düsseldorf lo será la galería Ariane Paffrath.

La muestra consta de dos instalaciones colectivas, una de ellas un muro que divide el espacio en dos. La segunda instalación es una Serpiente Plumada sobre la pared. La serpiente unificará el espacio dividido por el muro.

Cada pluma de la serpiente será una obra que representa la conciencia y la sabiduría del vuelo ascendente hacia el interior.

ISABELA LEÓN

La artista Isabela León inaugura este viernes la exposición 'Seafoam' en los Giardini della Marinaressa. La obra está formada por cinco piezas de bronce que reproducen el movimiento de las olas y que forman parte de la exhibición 'Personal Structures - open borders', un proyecto organizado por la fundación holandesa GAA y por el European Cultural Centre que muestra una combinación de obras de artistas de renombre internacional con obras de artistas no tan conocidos.

El conjunto quiere reflexionar sobre las diferencias y puntos en común entre europeos y no europeos a través del diálogo y el arte.

BERNARDÍ ROIG

El pintor, escultor y artista multimedia pintor, escultor y artista multimedia Bernardí Roig participará en el proyecto 'Intuition', una exposición que se podrá visitar en el Palazzo Fortuny a partir del 13 de mayo y hasta el día de clausura de la Bienal, el 26 de noviembre.

La muestra es una producción de la Fundación Axel & Mary Vervoordt y estará comisariada por Daniela Ferretti y Axel Vervoordt.

'Intuition' tiene como objetivo provocar preguntas sobre el origen de la creación y está destinado a ser visto como un trabajo en progreso, con los principales artistas contemporáneos creando un diálogo con obras históricas, 'performances' y obras de arte moderno y contemporáneo de artistas como Marina Abramovic, Miró, Kandinsky, Breton, Picasso o Duchamp.

El Palazzo Fortuny es uno de los espacios más relevantes de Venecia, conocido por acoger exposiciones de primer nivel internacional, ha explicado el Illenc.

Roig aportará al proyecto 'Intuition' su proyecto 'An Illuminated Head for Blinky P. (The Venetian Gun)' al conjunto expositivo. Es una escultura en resina de poliéster y polvo de mármol a tamaño natural que quiere ser un homenaje a Blinky Palermo.

Palermo liberó la abstracción del peso del mito y de la utopía y reformuló los problemas de la abstracción de posguerra en Europa, articulando una reflexión renovada sobre las contradicciones entre la presencia pictórica y el espacio arquitectónico.