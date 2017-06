Bárbara Lennie o Maribel Verdú 'entran' en los cuadros de Goya para "empoderar" a las brujas del pintor

Etiquetas

La artista Denise de la Rue ha reinterpretado la serie de 'brujas' de Francisco de Goya con nuevos cuadros en los que incluye a actrices como Bárbara Lennie, Maribel Verdú, Macarena García o Inma Cuesta y, de esta manera, "empoderar a la mujer y rescatar la verdadera significación de bruja".

Esta serie de seis cuadros --los cuatro conservados en la actualidad más los dos de paradero desconocido-- se exhibirá en el Museo Lázaro Galdiano desde este jueves 22 de junio hasta el 31 de octubre de este año bajo el comisariado de Carmen Espinosa y la presidenta de Sotheby's España, Flavia Hohenlohe.

Además de los cuadros, De la Rue también ha incluido un vídeo que tiene a Bárbara Lennie y al cuadro 'Aquelarre' de protagonistas. "Quería rescatar la verdadera significación de la palabra bruja, de poder y sabiduría, y que sin embargo ha sido transformada con el tiempo. Con esa excusa, la mujer ha sido atacada desde el medievo hasta hoy, y con estos cuadros ofrezco la imagen de una mujer de poder", ha defendido la artista mexicana.

Goya realizó por encargo de la duquesa de Osuna cuatro pinturas de asuntos de brujas y dos de comedias que colgaron en la casa de campo 'El capricho' durante un siglo. A partir del año 1896, esta serie quedó dispersa y dos de ellas --'La cocina de los brujos' (que cuenta con Verónica Echegui en la versión de De la Rue) y 'El convidado de piedra' (con Macarena García)-- terminaron desaparecidas.

El resto de cuadros de esta serie pintada entre 1797 y 1798 son 'El aquelarre' (que en la nueva versión incluye a Maribel Verdú) y 'Las brujas' (Inma Cuesta), ambos originales en el Museo Lázaro Galdiano. 'Vuelo de brujas' (Adriana Ugarte), cuyo original está en el Museo del Prado y 'El hechizado por fuerza' (Bárbara Lennie), en la National Gallery.

UN VALS EN 'EL AQUELARRE'

Para este "encuentro de dos siglos" entre las pinturas, De la Rue ha recurrido a cajas de luz impresas en un lienzo especial, salvo para las dos obras desaparecidas, que están impresas en tul para "dar una sensación más fantasmagórica y de desaparecidas". Respecto al trabajo con las actrices, la artista mexicana reconoce que ha sido "una labor de cooperación", en la que ha dejado mucha libertad.

Hay una excepción en este trabajo, y es la decisión de De la Rue de grabar un vídeo con Lennie como protagonista, tras verla bailar durante el proceso de creación. El resultado es 'Este vals que se muere en mis brazos', una proyección sobre una pantalla de seda de cinco minutos de duración y que se repite en bucle con el cuadro 'Aquelarre' de fondo.

Goya, gran aficionado al teatro, se inspiró en comedias de Antonio Zamora para pintar dos de estos cuadros, mientras que 'Las novelas ejemplares' o la comedia 'El dómine Lucas' inspiraron otras piezas. Preguntada sobre un posible rechazo a la figura de la mujer por parte del pintor aragonés, De la Rue ha ironizado al respecto. "No sé si le gustaban o no las mujeres en general, pero las más guapas, seguro: mira si no 'La maja desnuda'", ha concluido.