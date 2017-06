Barceló Hotel Group elige Andalucía como la primera comunidad autónoma donde implantar sus cuatro marcas

Etiquetas

Barceló Hotel Group, con 17 hoteles y más de 4.000 habitaciones en seis provincias, impulsa su liderazgo en Andalucía convirtiéndola en la primera región que cuenta con sus cuatro marcas implantadas, y con el objetivo de posicionarse como la primera cadena hotelera de la comunidad autónoma apostando por la calidad de sus productos.

Con una inversión de 50 millones de euros en los últimos cinco años para la renovación sus activos y el lanzamiento de nuevos productos, el grupo ya se ha posicionado como cadena hotelera líder en la provincia de Granada.

El director regional de Andalucía en Barceló Hotel Group, Gaspar Sáez, ha señalado que el objetivo es seguir creciendo en Andalucía "apostando por la calidad de nuestros productos y seguir invirtiendo en una comunidad con un potencial turístico imparable". Una decidida apuesta por Andalucía que se traduce en la creación de más de 1.300 puestos de trabajo en la región en 2016.

Tras la adquisición en 2016 de la cadena Occidental, la compañía confía en que 2017 se afianzará como uno de los principales sectores impulsores del crecimiento turístico en Andalucía.

De cara a la temporada estival, Barceló Hotel Group prevé un crecimiento del diez por ciento de la ocupación en Andalucía respecto a años anteriores; siendo el nacional su principal mercado, seguido del alemán, el francés y el británico. En concreto, se espera que el mercado alemán se incremente en un 20 por ciento este verano. Por otro lado, el porcentaje previsto entre familias y parejas es de un 80 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

Precisamente, para dar respuesta a la creciente demanda del turismo familiar y en su continua apuesta por la innovación experiencial, Barceló Hotel Group ha lanzado recientemente Happy Minds, un pionero concepto de animación infantil inspirado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por el científico estadounidense Howard Gardner, que ya está disponible en los hoteles familiares de la cadena en España.

Además, otro de los hoteles que relanzará para finales de año será el Barceló Sevilla Renacimiento. El hotel incorporará hacia el último trimestre del año un nuevo gastrobar. Un espacio único con una propuesta basada en la gastronomía moderna orientada a productos andaluces, que acercará el hotel a la ciudad y dará cobertura al centro empresarial de la Isla de la Cartuja. Además, el Barceló Sevilla Renacimiento ha renovado sus habitaciones siguiendo el concepto de B-Room, máximo estándar de calidad de Barceló, para que sus habitaciones garanticen el descanso y el confort de sus huéspedes.

NUEVA ARQUITECTURA DE MARCA

Barceló Hotel Group lleva implantando su nueva estrategia multimarca en su división hotelera de Andalucía desde 2016, siendo Granada la primera provincia en albergar sus cuatro marcas. Con el objetivo de alcanzar el más alto nivel de excelencia gracias a la especialización y segmentación, la compañía ha diversificado su portfolio de hoteles en la región para ofrecer mejores y más específicos servicios a cada cliente según sus necesidades, incorporando nuevos establecimientos en Andalucía y reposicionando otros de sus establecimientos más emblemáticos.

Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts (The art of fine moments): posicionados en el segmento luxury como guardianes de lo más exquisito, bajo esta insignia la cadena reposiciona dos de sus más emblemáticos hoteles destino que apuestan por el lujo experiencial: La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel situado en la granadina sierra de Loja, y Royal Hideaway Sancti Petri, en primera línea de la playa de La Barrosa. Ambos son establecimientos únicos y exclusivos vinculados al arte y la cultura con valores de marca asociados a la autenticidad, el detalle y la discreción.

Barceló Hotels & Resorts (Live up to more): hoteles y resorts con conceptos sorprendentes que buscan proporcionar al huésped la exclusividad de vivir una experiencia original. Establecimientos vacacionales y urbanos de última generación que apuestan por la innovación y la creatividad, y cuyos valores de marca apelan a la cercanía y la cultura local. Bajo esta enseña se encontrarán en Andalucía 12 establecimientos: uno en Almería, cuatro en Cádiz, tres en Huelva, uno en Granada, dos en Málaga y uno en Sevilla.

Occidental Hotels & Resorts (There for you): easyliving hotels con vocación de servicio y profesionalidad que apuestan por la diversidad y la simplicidad para ofrecer a sus huéspedes una experiencia donde todo está pensado para su tranquilidad y comodidad. Una promesa que cumplen cuatro establecimientos: en Cádiz, Huelva, Granada y Málaga.

Allegro Hotels (Enjoy Life): un último hotel, Allegro Granada, completa la nueva estructura de marca de la compañía. Un hotel vacacional y urbano en el que disfrutar del ocio activo de una ciudad única en las que la energía, la libertad y la diversión se escriben con mayúscula. El espíritu Allegro.

NUEVAS CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA

Actualmente, Barceló Hotel Group está trabajando para dotar a cada una de las enseñas del grupo de atributos diferenciales que se han empezado a comunicar a través de dos campañas de posicionamiento. Dos interpretaciones artísticas de los conceptos más innovadores de la cadena, firmadas por el artista de la fotografía Eugenio Recuenco para la marca Barceló Hotels & Resorts y por la conocida fotógrafa Sara Zorraquino para Occidental Hotels & Resorts.

Tal y como aclara la directora de Marketing de Barceló Hotel Group, Sara Ramis, "por ahora hemos comenzado comunicando Barceló H&R y Occidental H&R puesto que son las dos marcas que cuentan con mayor volumen de hoteles dentro del grupo, pero tenemos previsto el lanzamiento de nuestras marcas Royal Hideaway y Allegro próximamente".

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la tercera cadena de España y la 44ª más grande del mundo. Actualmente, cuenta con 228 hoteles urbanos y vacacionales de cuatro y cinco estrellas, y más de 50.000 habitaciones, distribuidos en 21 países. Además, mantiene el cien por cien del accionariado de Crestline Hotels& Resorts, una empresa gestora de los Estados Unidos cuyo portafolio asciende a 112 establecimientos.