Bigote Arrocet: "María Teresa hace yoga, hace unas posturas que más quisiera yo"

Bigote Arrocet fue un gran amigo de Ángel Nieto. Por ese motivo, el humorista no quiso faltar al homenaje que se rindió al piloto en el 'Club de Héroes' de Madrid. Allí, el chileno también habló de María Teresa Campos y sus nuevos proyectos vitales.

CHANCE: Este es un homenaje bonito a Ángel Nieto.

Bigote Arrocet: Sí, además una persona tan querida no solamente porque era campeón, aunque no hubiese ganado en su vida, era una persona tan encantadora que igual tú terminabas queriéndolo.

CH: ¿Qué es lo que más recuerdas de él?

B.A: Sí sencillez, la humildad que él tenía, yo lo conocí en el año 74 y andábamos con Pedro también que era campeón. Éramos jovencitos, con Pedro Carrasco y era una persona tan dulce, hablabas con él y parecía que lo conocías de toda la vida. A partir de ahí pues nada, nos hicimos amigos, dentro de lo que cabe, pero siempre teníamos la oportunidad de juntarnos a comer de vez en cuando. Recordamos con mucho cariño. Fíjate tú lo que es la vida.

CH: ¿Tienes nuevos proyectos?

B.A: Nosotros siempre estamos trabajando porque trabajo mucho con Hispanoamérica, siempre estamos haciendo cosas, a nivel artístico estoy haciendo un programa en la mañana, preparando un disco para fin de año y ya son muchos años en el tema, siempre sale algo. Me debería haber ido a Australia en septiembre pero no he podido por problemas de trabajo pero afortunadamente nunca falta trabajo por la parte artística.

CH: A lo mejor también lo de septiembre lo has aplazado por estar con María Teresa.

B.A: Sí, pero tenía que haber ido y lo he cambiado para septiembre del año que viene, son casi tres meses allí.

CH: María Teresa sigue teniendo nervios.

B.A: Ella toda la vida se ha preocupado por todo, pero está contenta, tiene muchas cosas de trabajo, ahora está haciendo yoga, hace unas posturas que más quisiera hacerlas yo, ella está haciendo todos los ejercicios y todo lo que el médico le ha recomendado, está muy bien.