El CAAC acoge la primera exposición individual en España del colectivo ruso Chto Delat

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge la exposición 'Cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas', la primera muestra individual en España del colectivo ruso Chto Delat, que se puede visitar desde el 26 de mayo hasta el próximo 1 de octubre.

Comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes, en colaboración con Ana Ballesteros Sierra, la muestra viajará posteriormente a México donde se expondrá en el MUAC de la Universidad Autónoma de México desde el 1 de noviembre de 2017 al 15 de abril de 2018.

La exposición está formada por alrededor de 50 obras de diferentes técnicas y formatos, muchas de las cuales están compuestas por varias piezas. Según un comunicado, todas las obras que componen esta muestra, excepto dos vídeos, son inéditas en España, centrándose la selección en el período comprendido entre 2010 y la actualidad.

Fundado en el año 2003 en San Petersburgo, Chto Delat reúne a artistas, críticos, filósofos, escritores, etcétera, cuyo objetivo es fusionar la teoría política, el arte y el activismo. Para ello trabajan con diferentes medios como video- proyecciones, imágenes, murales, teatro o publicaciones y colaboran con artistas e investigadores internacionales.

Esta muestra se integra en la línea expositiva de artistas internacionales que reflexionan críticamente sobre el presente, como por ejemplo la realizada al austriaco Oliver Ressler en el CAAC en 2015.

La principal intención de Chto Delat es generar pensamiento y plantear la posibilidad de la reflexión individual y al mismo tiempo colectiva, sobre los acontecimientos políticos y sociales que se producen actualmente.

En sus declaraciones, el colectivo indica que "en este momento histórico reaccionario, cuando las demandas elementales por lo posible se presentan como una imposibilidad romántica, seguimos siendo realistas e insistimos en ciertas cosas simples e inteligibles. Tenemos que alejarnos de las frustraciones ocasionadas por los fracasos históricos para fomentar las ideas izquierdistas y descubrir nuevamente su potencial emancipador. Afirmamos que es natural que cada persona sea libre y que viva una vida de dignidad".

Se declaran internacionalistas y feministas, posicionándose claramente en contra de todas las formas de patriarcado, homofobia y desigualdad de género. Sus postulados y acciones artísticas están fundamentados en la importancia del pensamiento de vanguardia del siglo XX para replantear una renovación de la tradición filosófica y política.

Chto Delat considera que el arte contemporáneo que se produce hoy día en forma de mercancía no es arte, y por ello huyen de la mercantilización del mismo. "Creemos que el arte auténtico desautomatiza la conciencia, primero la del artista y luego la del espectador".

En base a su filosofía, Chto Delat creó una Escuela de Arte Comprometido (The School of Engaged Art) en el año 2013, que se inspira en los proyectos del siglo XX como el "unovis" en el Vitebsk de la década de 1920, la Bauhaus, o el Black Mountain College en los Estados Unidos de los años 30 a 50 del pasado siglo.

Con una serie de obras en formato fotográfico, vídeo, escultura o instalaciones, Chto Delat denuncia, analiza y crea opinión sobre situaciones de desigualdad, política internacional, abusos sociales o temas de actualidad como la guerra en Siria o los desplazados; el abuso del capital o el materialismo social; la homofobia y las situaciones de marginalidad, etc.

Con motivo de esta exposición, Chto Delat realizará una performance llamada 'Heave weight of mass-media images' (Cargar con el peso de las imágenes de los medios de comunicación) a través de la cual se activarán el conjunto de piezas de 'The Garden of Catastrophes' (Jardín de las Catástrofes) ubicado en el Patio de Pérgolas del CAAC. La performance será llevada a cabo en diez sesiones durante el período expositivo, reuniendo a seis performers locales que interactuarán con las imágenes sobre la actualidad que conforman el conjunto.

El colectivo Chto Delat han mostrado su trabajo en exposiciones individuales como en el ICA de Londres (2010), Moderna Galerija de Ljubljana (2011) o la Secession de Viena (2014) entre otros. También han participado en numerosas exposiciones colectivas desarrolladas en instituciones como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, REDCAT Los Angeles, el Museo Serralves de Oporto, las bienales de Venecia, Estambul o de São Paulo o la documenta de Kassel de 2017. Las obras de Chto Delat forman parte de las colecciones de importantes museos tales como el MoMA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Centre Pompidou.