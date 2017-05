El CAC Málaga organiza una decena de actividades para La Noche en Blanco

Etiquetas

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga se suma un año más a uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad, como es La Noche en Blanco, organizando una decena de actividades. Talleres, cuentacuentos, poesía, danza o performance son sólo algunas de las opciones que ofrece el recinto tanto en el interior del centro como en el exterior.

Los sueños es el lema en esta ocasión de esta cita anual de la cultura en Málaga, que tendrá lugar el sábado 20 de mayo. Habrá un horario especial, pues el centro abrirá sus puertas hasta las 02.00 horas. Durante la velada, además, se dará a conocer el ganador del certamen MálagaCrea 2017 en la modalidad de Artes Visuales y Videocreación.

La Noche en Blanco comienza en el CAC Málaga a las 19.00 horas, con la actividad infantil 'El mundo de los sueños', donde MeryCuentos, recién llegada de Antares, acercará a los más pequeños a un mundo donde todo es posible y donde pueden conseguir lo que se propongan. Ella da una segunda oportunidad a los clásicos de siempre eliminando por completo tintes violentos o sexistas.

Además, a la misma hora, tendrá lugar 'Sueños de fotografía', una proyección de varios creadores seleccionadas por Eduardo D'Acosta, asistentes al 'Curso de creación fotográfica y retórica de proyectos', organizado por el CAC Málaga y la Fundación Valentín de Madariaga.

A las 20.00 horas, será la inauguración del certamen MálagaCrea 2017 en la categoría de Artes visuales y Videocreacion Jóvenes Andaluces, organizada por el CAC Málaga y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, en la que se conocerá el fallo del jurado y se entregarán los premios.

El Espacio Proyectos acogerá los 28 trabajos finalistas del certamen en una exposición que permanecerá abierta al público hasta el 25 de junio.

Los artistas y las obras que presentan son Francisco Ramírez Gómez con 'Historias para no dormir', (Pintura); David Moreno Fernández, 'Int. Jeff's apartment. Night' (Fotografía); Silvia Benítez Lermo, 'Ubicuo' (Pintura); Francisco Serrano Toledo, 'Old Dock (viejo Muelle)' (Escultura); María Dolores Lorite Álvarez de Perea, 'S/T (de la serie "Lo que pasa donde no pasa nada")' (Pintura); Almudena Fernández Ortega, 'Seti' (Pintura); y Alejandro Castillo Montoya, con 'Viaje en la nieve' (Pintura).

También está Jessica Celia Paylor, con 'Evasión vitalicia' (Grabado); Victoria Maldonado Cola, 'Index' (Fotografía); Alejandro Ginés Lozano, 'Plan de fuga -maletín-' (Escultura); Hadaly Villasclaras Fernández, 'In ictu oculi' (Pintura) y 'Sic transit gloria mundi' (Pintura); Natalia Domínguez Torres, 'Notificación de traslado' (Fotografía); Alberto Crespo Albenca, 'Le cottage' (Pintura); y Paloma Castro de la Cruz, 'Suspender belt' (Instalaciones).

Asimismo, Ana Isabel Angulo Delgado presenta 'Victoria' (Escultura); Miguel Rueda Guerrero, 'Test de rorschach para una sociedad de consumo' (Fotografía); Efrén Calderón Izquierdo, 'Playa' (Fotografía); Fran Pérez Rus, 'Save the tres' (Pintura); Aida Florido Berrocal, 'Nº2. (Perteneciente a la serie "Geometría transfronteriza")' (Pintura); Álvaro Albaladejo Sierra, 'Sin título' (Escultura); y Julio José Sánchez García, 'Ejercicio de memoria' (Fotografía).

Por último está Iván López Izquierdo, con 'Inco-herencias' (Instalaciones); Javier Map (Martinez Pino) '4ª Justa' (Video-Arte); David Moreno Fernández, 'One, hundred, any news', (Video-Arte); José Antonio Soriano Colchero, 'Frágil perpetuidad' (Video-Arte) y 'Modules' (Video-Arte) e Iván López Izquierdo, 'La isla de Atlas. (Homenaje a La Atlántida de Manuel de Falla)' (Video-Arte).

A las 21.00 horas tendrá lugar en el interior del CAC 'Sueños, soñados', donde los asistentes podrán entrar en el mundo de los sueños donde encontrarán universos insólitos, personajes misteriosos y lugares maravillosos.

La danza correrá a cargo del Grupo 'Entretiempos', con la dirección y coreografía de Francisco Javier M. Leyton y con Irene Crespo, Rocío Cuadrado, María Luisa Barrero, María Redondo, Marga Jorge, Reyes G. Gelo, Susana Medina y M.Leyton como intérpretes.

Tras la danza a las 21.30 horas, el primer pase de 'Soñarte' en el salón de actos, un recital poético con acompañamiento musical organizado por el CAC y Agapea. Actuarán Victoria Ash, Kris León y la cantautora Alba Jiménez. Habrá otro pase a las 00.00 horas.

A las 22.00 horas en el espacio 1, la performance 'Y si fuera un sueño', pieza ideada y realizada por un grupo de alumnos de dirección e interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga específicamente para esta noche. Está compuesta por varios fragmentos que se situarán en diversas salas expositivas del centro, realizando un recorrido guiado por emociones subconscientes propias de los sueños.

A las 22.30 horas, el salón de actos acogerá 'Los Cantos'. Según han explicado en un comunicado, el CAC Málaga colabora junto a la Asociación Juvenil del Valle del Guadalhorce (España), Asociación Agrado (Italia), Asociación de Tineri Din Ardeal (Rumania), Universidad Toros (Turquía), JUZ Strasshof (Austria) y Participación Juvenil Helénica (Grecia), entre otras entidades europeas en el proyecto Mnemosine, una partnership estratégica en el ámbito de la juventud, del Programa Erasmus Plus.

Así, El CAC Málaga proyectará la II parte del proyecto, el mediometraje 'Los cantos', dirigida por el artista Francisco Villalobos Santos (Coín, Málaga, 1981); una "obra simbólica que nos invita a realizar un viaje interior donde cada espectador descubrirá sus propios significados".

Para finalizar la jornada, se proyectará a la 01.00 horas también en el salón de actos, la I Parte del proyecto, 'Encuentro', dirigida por Francisco Villalobos Santos, un film protagonizado por Diana Cotolí Gómez (la diosa), y Francisco Villalobos Santos (el alquimista), grabado en los entornos de río Grande y el Jardín simbólico.

Además, se podrán visitar las exposiciones temporales de Jia Aii, studiofilmclub de Peter Doig, Wasser, das da noch kocht de Rosemarie Trockel, los trabajos finalistas de MálagaCrea 2017 en el Espacio Proyectos y las permanentes Pasión II. Colección Carmen Riera y Neighbours III.

Según han precisado desde el centro, para todas las actividades organizadas, la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Para asistir no es necesario inscribirse y el punto de encuentro será la recepción del CAC Málaga.