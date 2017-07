CAC presenta un vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss que documenta una larga cadena casual

Etiquetas

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss titulado 'The way things go/Der lauf der dinge' (1987), que, con una sola secuencia rodada en una sola toma, sin cortes, y 29 minutos de duración, documenta una larga cadena causal ensamblando objetos cotidianos, asemejándose a una máquina de Rube Goldberg.

El Espacio 5 del centro acogerá este vídeo que puede visionarse hasta el 3 de septiembre de 2017; obra en la que subyace la influencia de Marcel Duchamp y del Dadaísmo, según han informado desde el recinto en un comunicado.

Peter Fischli (Zurich, Suiza, 1952 - 2012) y David Weiss (Zurich, Suiza, 1946) trabajan con la percepción del tiempo gracias a diversas técnicas de la construcción de lo insignificante, utilizando objetos y lugares comunes.

Para ello se valen del humor, lo absurdo y el espacio como herramientas. Con sus obras, realizan una reflexión sobre temas triviales y aparentemente sin trascendencia. Fischli & Weiss plantean la transformación del lugar común, la revisión de la realidad cotidiana y la banalidad, para ello se sirven de la investigación y observación del propio entorno.

En 'El curso de las cosas' (The way things go / Der lauf der dinge, 1987) se documenta una larga cadena causal ensamblando objetos cotidianos, como una máquina de Rube Goldberg. Esta máquina es un artilugio intencionadamente complejo en el que una serie de dispositivos que realizan tareas simples están unidos entre sí para producir un efecto dominó en la que la activación de un dispositivo desencadena el siguiente dispositivo en la secuencia, realizando una acción en cadena.

Según han apuntado, de este modo un larguísimo efecto dominó causado por la acción, el contacto entre sí de objetos y reacciones químicas en el que las cosas, como un neumático, un recipiente, un globo de agua, un líquido inflamable y una superficie de espuma, se concatenan comportándose como individuos: corren, esperan, caen, tocan, cubren, bajan, tiran, chocan, bordean o hierven.

Fischli y Weiss hicieron uso de varias formas artísticas de expresión: el cine y la fotografía, libros de arte, esculturas hechas de diferentes materiales, e instalaciones multimedia. Su obra, es siempre muy cercana al dadaísmo de los artistas Marcel Duchamp, Dieter Roth o Jean Tinguely.

Su obra ha sido expuesta en los principales museos y bienales alrededor del mundo. Los artistas representaron a Suiza en la Bienal de Venecia en 1995 y fueron galardonados con el Golden Lion por Questions, 1981-2002, una instalación de más de mil preguntas existenciales recogidas durante varios años.