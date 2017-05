MADRID. PODEMOS PIDE A CIFUENTES QUE RECUPERE LA FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA

Etiquetas

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Jazmín Beirak registró hoy en la Cámara regional una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a “recuperar la financiación autonómica de las escuelas municipales de música y danza de la Comunidad de Madrid” con el fin de “garantizar, por un lado, un marco estable de financiación para todos los municipios de la región y, por otro, el acceso universal a estas enseñanzas”.Asimismo, se solicita la elaboración de un marco normativo tal y como se estipula en la legislación estatal, que regule cuestiones de acceso, de instalaciones y de requisitos de profesorado. Podemos considera que las escuelas de música y danza son "una pieza clave en la formación artística de nuestra ciudadanía, ya que cumplen una función singular y diferenciada con respecto a la formación reglada, pues forman aficionados, fomentan el gusto y el placer de los madrileños por las artes y la cultura y facilitan el acceso de la población a la música y la danza, algo fundamental para la socialización de la cultura, la creación de nuevos públicos y la integración del arte y la cultura en la vida cotidiana de la ciudadanía".La diputada de Podemos denunció que desde 2013, tras llevar años reduciendo el presupuesto, el Gobierno regional dejó de financiarlas. Dijo que el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes “cree que no tiene ninguna responsabilidad sobre estas escuelas porque son municipales, porque no es enseñanza reglada, pero nosotros creemos que precisamente la política autonómica consiste en garantizar que todos los habitantes de la región tengan las mismas oportunidades y puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos”. Por ello, pidió a Cifuentes que contribuya a su financiación y que garantice la existencia de estas escuelas, independientemente de las posibilidades y recursos particulares de cada municipio, porque es responsabilidad autonómica garantizar que todos los habitantes de la región tengan las mismas oportunidades y puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos”.