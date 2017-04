EH BILDU PIDE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL TRASLADO A GERNIKA DEL CUADRO DE PICASSO

Etiquetas

EH Bildu ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama el traslado a Gernika (Vizcaya) del cuadro que Pablo Picasso pintó sobre el bombardeo de esa población y que se encuentra expueso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En su exposición de motivos, la formación recuerda que el artista pintó ese cuadro entre mayo y junio de 1937 para denunciar "el bombardeo y exterminio sufridos unos días antes por el pueblo Gernika, uno de los lugares más queridos y representativos para la ciudadanía vasca, a manos de la Legión Cóndor nazi, siguiendo órdenes de Franco". Cuando se cumplen ochenta años de ese bombardeo y de la creación de ese "grito artístico", EH Bildu cree existe una "inmejorable oportunidad" para cumplir la reivindicación de que el cuadro vaya a esa población "definitivamente". La formación subraya que el cuadro es famoso en todo el mundo "por constituir una denuncia expresa de la vulneración de los derechos humanos, de la guerra y de la persecución contra la ciudadanía" y no tiene sentido si no se relaciona con la historia de esa población. Pese a las reiteradas peticiones en ese sentido, explica, los distintos gobiernos "se han negado repetidamente" a ese traslado alegando razones técnicas relativas al transporte y al mantenimiento de la obra. "Hoy en día las instituciones vascas no tienen ningún problema en cumplir todas las condiciones necesarias para el transporte y mantenimiento de la obra, por lo que no tiene ningún sentido seguir defendiendo ese argumento. Una vez más, los intereses económicos y políticos del Gobierno de Madrid, entre otras razones, impiden que el 'Guernica' viaje a Euskal Herria", denuncia. Cuando es "imprescindible la construcción de una memoria histórica que reconozca todos los sufrimientos", la formación cree que la ubicación del cuadro en Gernika multiplicaría la fuerza y el calado de su denuncia, por lo que "indiscutiblemente" tiene que ser trasladado. Con esa proposición no de ley, EH Bildu quiere que el Congreso de los Diputados exprese su convicción de que resulta "fundamental fusionar el acontecimiento histórico, la obra de arte y la localidad" y solicite por ello al Gobierno el traslado del cuadro. Para ello, emplaza al Gobierno a acordar con las instituciones vascas los "pasos institucionales necesarios" que permitan ubicar el cuadro en Gernika. Además, en otro punto, piden que el Congreso se identifique "con la denuncia que Picasso quiso difundir mundialmente a través de su pintura, esto es con la denuncia expresa de la guerra y del genocidio, y de las vulneraciones contra los derechos humanos y contra los pueblos".