EL DÍA DE LA CRUZ, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 3 DE MAYO

El Día de la Cruz protagonizará el cupón de la ONCE del 3 de mayo, de forma que cinco millones y medios de cupones difundirán una de las fiestas con más arraigo de Andalucía, cuyas primeras manifestaciones datan del siglo XVII.El cupón fue presentado en la sede de la ONCE en Granada en un acto que contó con la presencia de la delegada de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento granadino, María de Leyva; el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Rosario de las Mercedes López.Morillas hizo hincapié en que “es la forma más solidaria de poner en valor en toda España el enorme patrimonio cultural que hay detrás de esta festividad que tanta ilusión genera entre los granadinos y los visitantes que recibe”.El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,50 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. El cliente tiene además la oportunidad, por 0,50 euros más, de jugar también a la serie y ganar una ‘paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Por otro lado, para el próximo viernes, 28 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 16 millones de euros para la primera categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia, a los que se han sumado, entre otros, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia. Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre ofrecerá el próximo 7 de mayo cerca de 29 millones de euros en premios, con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.