La 'Cámara de las Maravillas' de Mark Ryden en el CAC Málaga supera las 60.000 visitas a un mes de su clausura

La 'Cámara de las Maravillas' , primera exposición retrospectiva del artista Marck Ryden en Europa, ha superado ya las 60.000 visitas a un mes de su clausura en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga).

La muestra, comisariada por Fernando Francés, se compone de un total de 55 obras, abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumen y ayudan a comprender el complejo mundo del "padre del surrealismo pop".

Desde que se inauguró el pasado 16 de diciembre, ha llegado a 60.763 visitas y se prevé que sea la exposición más visitada en la historia del CAC Málaga. Además, debido a la "gran aceptación del público", se ha reforzado el horario de las visitas guiadas gratuitas los martes y jueves a las 18.30 horas y los miércoles a las 13 horas.

La obra del artista, oscila entre lo críptico y lo bello, trazando una delgada línea entre lo melancólico y lo perturbador. El mundo de Mark Ryden es un lugar impregnado de dulce nostalgia y teñido de oscuridad, donde complejos elementos psíquicos se esconden bajo la superficie de clichés culturales.

Esta exposición, que abarca 20 años de creaciones, se presenta como una de las más importantes en la trayectoria de Mark Ryden, en palabras del propio artista, según han recordado desde el CAC Málaga en un comunicado.

Mark Ryden se graduó en 1987 en el Art Center College of Design de Pasadena y dedicó su producción inicial al diseño comercial. En esta época, realizó dibujos para varias portadas de discos, por ejemplo para Red Hot Chili Peppers ('On hot minute') o Aerosmith ('Love in an elevator'), además de 'Dangerous' de Michael Jackson. En 1998 expuso por primera vez de manera individual en la Mendelhall Gallery de Pasadena con una muestra titulada 'The Meat Show'.

"Desde entonces su carrera artística se ha desarrollado de forma imparable y ya destacan en su currículum importantes muestras individuales y colectivas en centros de todo el mundo", han recalcado.